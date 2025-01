Trendy 2025: zamsz

Zamsz z przytupem wszedł do mody na sezon jesień-zima 2024/2025. W kolekcjach znanych domów mody, a także sieciówek pojawiło się mnóstwo ubrań i dodatków z zamszu. Kurtki, buty, torebki, paski - zamsz dosłownie opanował trendy. I wszystko wskazuje na to, że nadal z nami pozostanie. Wiosną i latem 2025 roku nadal będziemy go nosić. Zmienią się jedynie kolory, obok hitowego koloru gorzkiej czekolady i ponadczasowej czerni, zaczną pojawiać się rzeczy w jaśniejszych odcieniach, a nawet intensywnych kolorach.

Trendy 2025: bordo

Choć wielu wieszczyło kres trendu na bordo i burgund, to te przepowiednie okazują się niesprawdzone. Głębokie odcienie czerwonego wina zostaną z nami w 2025 roku. Dla wielu kobiet stały się one kolejnym podstawowym kolorem w garderobie obok czerni, bieli, granatu i beżu. A zatem nie nadeszła pora, by odłożyć bordowe ubrania i dodatki na dno szafy, jeszcze się przydadzą.

Trendy 2025: koszulki polo

Trend na koszulki z kołnierzykami polo wrócił do mody wraz z trendem na tzw. styl old money, inspirowany stylem ubierania majętnych rodów. Tak zwana "polówka" jest bardziej elegancka niż zwyczajny t-shirt, a jednocześnie mniej formalna niż klasyczna koszula. To idealny wybór na co dzień, który pasuje do wielu stylizacji.