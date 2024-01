"Od wielu lat jako ambasadorka kampanii Dotykam=Wygrywam przekonuję kobiety do reCYClingu i do samobadania piersi, bo same najlepiej znamy swoje ciało i możemy poprzez samobadanie piersi najszybciej wykryć zmianę i zgłosić się do lekarza. Bo wcześnie wykryty nowotwór piersi może być wyleczony!" - powiedziała Daria Widawska.