Katarzyna Dowbor należy do tych gwiazd, które po latach wróciły do TVP. 64-latka poprowadziła już kilka wydań "Pytanie na śniadanie", w których zaprezentowała swój doskonały warsztat dziennikarski, a także modne stylizacje. Trzeba przyznać, że Katarzyna doskonale wie, jak dopasować ubrania do swojego wieku.

Katarzyna Dowbor w "PnŚ" chwali się modnymi stylizacjami

Widzowie są zadowoleni z powrotu Katarzyny Dowbor do TVP. Bacznie obserwują jej występy i komentują. Aż trudno uwierzyć w to, że na wizji pojawiła się w sneakersach. Zazwyczaj prezenterki śniadaniówek stawiają na szpilki. Dowbor wybrała sportowe buty na płaskim obcasie. Trzeba przyznać, że to prawdziwy przełom, jeśli chodzi o stylizacje w telewizji.

Z kolei w innym odcinku Dowbor do dłuższej marynarki założyła wąskie spodnie oraz lakierowane mokasyny. Taka stylizacja z pewnością prezentuje się modnie i ponadczasowo. Na dodatek jest bardzo wygodna. Zestaw Katarzyny doceniła również Joanna Koroniewska, która w komentarzu pod postem w sieci napisała: "mamo, pięknie wyglądasz".

Jakiś czas później Kasia znowu wybrała mokasyny. Tym razem połączyła je z kremowymi spodniami oraz brązową marynarką. Trzeba przyznać, że jej stylizacje doskonale sprawdzą się wśród dojrzałych kobiet.

Katarzyna Dowbor doskonale wie, jak się ubrać

Katarzyna Dowbor regularnie prezentuje fanom propozycje na to, jak ubrać się z klasą. Dziennikarka zdaje sobie sprawę, jakie ubrania ze sobą łączyć, by wyglądać szczuplej oraz smuklej. Doskonałym przykładem jest zestawienie jasnego dołu z nieco ciemniejszą górą. Mokasyny na platformie również sprawiają, że cała sylwetka wygląda bardziej strzeliście.