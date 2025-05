Kwiaty czy czekoladki: na co stawiamy z okazji Dnia Matki?

Na warsztat wzięliśmy kwiaty i czekoladki, które są klasycznym upominkiem z okazji nadchodzącego Dnia Mamy – informuje Antonina Grzelak z PanParagon.

W Dzień Matki kupujemy aż 5 razy więcej kwiatów niż w zwykłe dni.

Jak bardzo rośnie popularność bukietów i słodkości w okolicach 26 maja?

Choć na pierwszy rzut oka w święto wszystkich mam wygrywają czekoladki, to jednak największy przyrost w częstotliwości zakupów w porównaniu ze zwykłym okresem odnotowały kwiaty.

W okresie zeszłorocznego Dnia Matki kwiaty znalazły się na 1,71 proc. paragonów, w nieświąteczne dni – na 0,34 proc. To stanowi aż pięciokrotny wzrost w okolicach 26 maja – zauważa Antonina Grzelak.

W święto mam, dużym powodzeniem cieszą się również czekoladki – ich obecność odnotowano na 3,39 proc. paragonów, a w zwykłe dni na 2,3 proc. dowodów zakupu. Oznacza to, że słodkie upominki kupujemy o ok. 1,5 raza częściej w Dzień Matki niż w nieświątecznym okresie.

A na jaki rodzaj kwiatów stawiają Polacy?

Te kwiaty królują w Dzień Matki

Jak pokazują dane z paragonów, największą popularnością w okresie święta mam cieszą się tulipany. W poprzednim roku ten rodzaj kwiatów był widoczny na ok. 29 proc. ujętych w badaniu paragonów. Wysoką częstotliwość zakupu w tym okresie notują także kwiaty doniczkowe oraz róże, które ex aequo znalazły się na ok. 10 proc. paragonów z kwiatami. Sporo mniej, ale nadal stosunkowo często kupowane były goździki. Ten rodzaj kwiatów był obecny na ok. 2 proc. dowodów zakupu.