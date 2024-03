Przez wiele lat uważano, że aby spać spokojnie powinniśmy posiadać w oszczędnościach trzykrotność naszej pensji. Niestety nie zawsze jest to możliwe, ale jak pokazują badania firmy Tavex, oszczędzanie wychodzi Polakom coraz lepiej.

Kobietom coraz lepiej wychodzi oszczędzanie - potwierdzają to badania

W 2023 roku aż 69% kobiet i 75% mężczyzn udało się odłożyć środki pieniężne. Jest to wzrost o 12 p.p. w przypadku Pań i 7 p.p. u Panów, względem 2022 roku. Jak widać kobiety – w minionym roku – praktycznie dorównywały mężczyznom w kwestii zdolności i determinacji do oszczędzania środków pieniężnych. Jednak to nie wszystko, ponieważ badania pokazują również, że Panie coraz odważniej szukały możliwości pomnożenia swoich środków, choć zwykle robiły to ostrożniej niż mężczyźni.

Z kolei w zeszłym roku aż 38% kobiet, którym udało się zaoszczędzić pieniądze, postanowiło je zainwestować. W 2022 roku było to zaledwie 27% respondentek, więc także w tym aspekcie obserwujemy rokroczny wzrost.

"Wyniki badania pokazują, że kobiety coraz aktywniej podchodzą do kwestii oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Świadoma, silna i przedsiębiorcza kobieta to nie tylko wyobrażenie, ale fakt mający przełożenie w liczbach. Ponadto współczesna kobieta to ta, która wykorzystując swoje życiowe doświadczenie i zdobyte umiejętności, pewnie wkracza do świata finansów" - mówiła Aleksandra Olbryś, ekspert ds. rynku metali szlachetnych, Tavex.

Czy kobiety podczas inwestycji kierują się intuicją?

Coraz więcej kobiet przejmuje kwestię zarządzania domowym budżetem, codziennych zakupów czy dbania o tzw. domowe ognisko. Codzienna praktyka w zarządzaniu środkami, niezbędna jest bowiem do zaspokojenia potrzeb domu i rodziny, stała się dla wielu kobiet nieformalnym treningiem finansowym. Dzięki temu kobiety doskonale orientują się w cenach i są świadome ich wahań.

Z badania Tavex wynika, że obawa pojawia się także w kwestii samego lokowania oszczędności. Inwestujące kobiety aż w 60% zgadzają się z tym, że w obecnych czasach lepiej inwestować w bezpieczne aktywa i minimalizować ryzyko straty. W 2023 roku Panie najchętniej inwestowały w lokaty, fundusze inwestycyjne, zakup nieruchomości oraz złoto (analogicznie 55%, 18%, 15%, 11% ankietowanych kobiet), czyli w metody charakteryzujące się niewielkim ryzykiem.

"Możemy również zadać pytanie - co z naszą wrodzoną zdolnością do odbierania i rozumienia sygnałów niewerbalnych? Czy kierujemy się nimi podczas inwestycji? A może chodzi o intuicję? Obserwując udzielone odpowiedzi, chodzi raczej o zdrowy rozsądek i podążanie się w stronę sprawdzonych, stabilnych rozwiązań aniżeli o stereotypy czy dodatkowy zmysł" - mówi Aleksandra Olbryś, ekspert ds. rynku metali szlachetnych, Tavex.