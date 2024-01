W sieci już pojawiły się zestawienia z najmodniejszymi butami na 2024 rok. Okazuje się, że w nowym sezonie częściej będziemy stawiać na sportowe obuwie. W aplikacji TikTok wiele influencerek wybiera klasyczne buty Adidas Samba i łączy je z eleganckimi oraz codziennymi stylizacjami. Sprawdźcie, jakie inne buty zyskają na popularności w nowym roku.

Najmodniejsze buty na 2024 rok - w tych sneakersach będziemy chodzić codziennie

Adidas Handball Spezial - to zamiennik dla tych z was, którym znudziły się już klasyczne Samby. Model Handball Spezial bezsprzecznie podbił serca dziewczyn na całym świecie. Skórzane wygodne buty z szerokim noskiem pasują do niemal każdej stylizacji. Ten klasyk w nowym wydaniu wraca do nas po latach i dostępny jest obecnie w wielu różnych kolorach. To właśnie dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.

New Balance 960 - marka oferuje nam sporo modnych modeli, jednak to 960 będą hitem wiosną. Codzienna stylizacja z tymi butami jest prawdziwym majstersztykiem, której nie powstydziłaby się niejedna influencerka. W sklepach znajdziemy je w różnych wersjach kolorystycznych, jednak to model w odcieniach szarości powinien stać się naszym pierwszym wyborem.

Onitsuka Tiger Mexico 66 - ten model hitem stał się już pod koniec 2023 roku. Jak się jednak okazuje, zostaje z nami na dłużej. Wygodne, lekkie i przede wszystkim pasujące do wielu ubrań buty w ostatnim czasie stały się przebojem. W sklepach znajdziesz je w wielu kolorach. Nam jednak podoba się żółta klasyka.

Salomon XT-4 OG - to nasz wiosenny must-have. Trekkingowe Salomony można dodać bowiem do każdej wiosennej stylizacji. Od jakiegoś czasu obserwujemy duży nacisk firm outdoorowych na to, by zyskać uznanie zwykłych ludzi, a nie tylko tych związanych ze sportem. Wychodzi im to całkiem nieźle, ponieważ Salomony w 2024 roku będą bardzo popularne.

Do czego nosić sportowe buty wiosną 2024? - podpowiadamy

Sportowe buty nadają się do codziennych stylizacji. Świetnie skomponują się z klasycznym trenczem, wełnianym swetrem, bawełnianą bluzą, a nawet dziewczęcą sukienką. W sklepach znajdziemy ogromną gamę kolorystyczną, dlatego dobranie odpowiednich nie powinno stanowić dla nas większego problemu.