Każdej gospodyni domowej zdarza się czasami przypalić potrawę. Choć naturalnym odruchem jest wietrzenie mieszkania, czasami nie wystarcza to, by całkowicie pozbyć się zapachu spalenizny. Ponadto zimą warto sięgnąć po inne metody niż wychładzanie mieszkania i nabawienie się z tego tytułu kataru.

Dlaczego warto szybko pozbyć się zapachu spalenizny?

Przypalenie potrawy nie tylko psuje danie, ale również pozostawia w domu trudny do usunięcia zapach spalenizny. Ten zapach jest nie tylko nieprzyjemny, ale też niezdrowy, bo zawiera trujące, nawet rakotwórcze, substancje wydzielane podczas spalania. Dlatego warto jak najszybciej pozbyć się go z domu!

Pierwszy odruch: wietrzenie

Najprostszym sposobem jest oczywiście wietrzenie mieszkania. Otwórz okna i drzwi, aby umożliwić przepływ świeżego powietrza. Najlepiej zrób krótki przeciąg. Jednak zimą, gdy jest mroźnie, ciężko długo wietrzyć, bo możemy się przeziębić. Dlatego warto sięgnąć po dodatkowe metody.

Krok drugi: usuń przypalenie

Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu źródła zapachu. Często resztki przypalonej potrawy mogą nadal wydzielać nieprzyjemne aromaty. Najlepiej przypalony garnek lub patelnię od razu posyp sodą oczyszczoną. I zostaw na kilka godzin, a następnie dokładnie wyczyść. Soda pomoże zneutralizować nieprzyjemny zapach.

Dodatkowo możesz rozstawić małe pojemniczki z sodą oczyszczoną w miejscach, gdzie czuć nieprzyjemny zapach. Soda pochłonie zapachy z otoczenia, działając jak naturalny odświeżacz powietrza.

Jeśli zapach spalenizny wniknął w tkaniny, takie jak zasłony czy obrusy, możesz posypać je sodą oczyszczoną, pozostawić na kilka godzin, a następnie odkurzyć lub wyprać, aby usunąć nieprzyjemny zapach.

Krok trzeci: przetrzyj octem powierzchnie

Samo wietrzenie nie wystarczy, jeśli zabrudzona powierzchnia, nadal znajduje się w pomieszczeniu. Dlatego równie istotnym elementem jest dokładne sprzątanie. Obejmuje to nie tylko usunięcie resztek spalonej potrawy (wyniesienie do śmietnika, a nie wyrzucenie do kosza) i wyczyszczenie przypalonego garnka czy patelni, ale także wszystkich powierzchni, które mogły zostać narażone na dym, w tym piekarnika, kuchenki, blatu, a nawet ścian i sufitu w kuchni. Pozostawienie nawet niewielkich śladów przypalenia może prowadzić do utrzymywania się nieprzyjemnego zapachu przez długi czas, dlatego warto sięgnąć po ocet.

Ocet to naturalny i skuteczny sposób na eliminację nieprzyjemnych zapachów, w tym zapachu spalenizny. Jego kwaśny charakter sprawia, że jest doskonałym neutralizatorem różnego rodzaju aromatów, a przy tym jest bezpieczny i łatwo dostępny w każdym domu.

Aby skorzystać z właściwości octu w walce z zapachem spalenizny, można przygotować roztwór z octu i wody. Najczęściej stosuje się stosunek 1:1, czyli na przykład szklankę octu na szklankę wody. Roztwór ten może być używany na kilka sposobów.

Możesz rozstawić miseczki z roztworem: Rozłóż miseczki z roztworem octu w różnych miejscach w kuchni i innych pomieszczeniach, gdzie czuć zapach spalenizny. Ocet będzie pochłaniał i neutralizował nieprzyjemne aromaty. Pozostaw miseczki na kilka godzin lub nawet na całą noc, aby zwiększyć efektywność.Użyj roztworu octowego do przetarcia powierzchni w kuchni, w tym blatów, kuchenki i piekarnika. Ocet pomoże nie tylko w usunięciu zapachów, ale także w czyszczeniu i dezynfekcji.Stwórz z octu naturalny odświeżacz powietrza. Wlewaj roztwór octu do garnka i gotuj go na wolnym ogniu. Para octowa, która wydostaje się podczas gotowania, pomoże neutralizować nieprzyjemne zapachy w całym domu.

Zapach samego octu również jest dość intensywny, ale zanika znacznie szybciej niż nieprzyjemny zapach spalenizny. Po zastosowaniu octu możesz ponownie przewietrzyć mieszkanie. Jeśli nie lubisz zapachu octu, do roztworu dodaj kilka kropli silnego olejku aromatycznego, np. cynamonowego czy lawendowego.

Krok czwarty: aromatyczna kawa

Na sam koniec, jeśli nadal czujesz zapach spalenizny, możesz rozłożyć miseczki z kawą. Kawa zawiera naturalne olejki, które mogą pochłaniać i maskować nieprzyjemne zapachy. Świetnie działa świeżo zmielona kawa.

Najlepiej użyć świeżo zmielonej kawy, ponieważ ma ona silniejszy zapach i lepiej pochłania nieprzyjemne aromaty. Można również użyć ziaren kawy, jeśli nie masz dostępu do mielonej.Rozstaw miseczki ze świeżo zmieloną kawą w różnych miejscach w kuchni oraz innych pomieszczeniach, gdzie czuć zapach spalenizny. Możesz także umieścić je w szafkach lub w pobliżu źródła zapachu.Pozostaw miseczki z kawą na kilka godzin lub nawet na całą noc. Kawa będzie stopniowo pochłaniać nieprzyjemne zapachy, a jednocześnie rozprzestrzeniać swój aromat w pomieszczeniach.Pamiętaj, że kawa, która pochłonęła brzydkie aromaty, nie nadaje się do spożycia. Możesz ją jednak wykorzystać w pielęgnacji roślin.