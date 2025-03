Wielkanoc to najważniejsze dla chrześcijan święto, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To też czas rodzinnych spotkań, radosnego świętowania i objadania się wielkanocnymi przysmakami. Wszak przed Wielkanocą obowiązuje Wielki Post.

Wielkanoc - ruchome daty

Nie ma stałej daty Wielkanocy. Wigilia świąt Bożego Narodzenia to 24 grudnia. Wielkanoc to święto ruchome. Podczas Soboru Nicejskiego w 325 roku przyjęto zasadę, że Wielkanoc będzie się obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Niedziela Wielkanocna może zatem wypadać od 22 marca do 25 kwietnia włącznie.

Przed świętami zawsze jest mnóstwo pracy. Jak się dobrze przygotować do Wielkanocy, tak by nie robić wszystkiego w pośpiechu, a potem nie padać ze zmęczenia? Połączenie pracy zawodowej, domowych porządków, zakupów i gotowania może być stresujące. Aby tego jednak uniknąć, trzeba wszystko dobrze zaplanować. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Kalendarium przygotowań do Wielkanocy

Na dwa tygodnie przed Wielkanocą planujemy świąteczne menu i zakupy. Robimy przy tym przegląd domowej spiżarki i sprawdzamy, ile np. mamy mąki, cukru, przypraw czy oleju. Zastanawiamy się, dla ilu osób będziemy szykować jedzenie.

Mięsa na Wielkanoc

Dwa tygodnie przed Wielkanocą można już przygotować mięsa, które podamy na stół w święta. Mięso przeznaczone na pieczeń przyprawiamy, zamykamy w szczelnym woreczku i zamrażamy. ub jeszcze lepiej w woreczku próżniowym bez powietrza i zamrozić. Wtedy wystarczy w Wielki Piątek przełożyć mięso z zamrażarki do lodówki, by w sobotę upiec mięsa podawane na zimno. Można również przygotować pasztet i także go zamrozić.

Wielkanocne porządki

Najpóźniej tydzień przed świętami dobrze jest rozpocząć porządki. Czyli zaczynamy generalne sprzątanie co najmniej tuż po Niedzieli Palmowej. Jednego dnia myjemy okna, następnego zajmujemy się dywanami, kolejnego łazienką czy kuchnią. Nie ma powodów, aby zostawiać to na ostatnią chwilę. W Wielką Sobotę zrobimy kosmetyczne poprawki i np. udekorujemy mieszkanie świeżymi kwiatami.

Kiedy nastawić zakwas na żurek?

Zakwas na żurek najlepiej nastawić najpóźniej na 5 dni przed świętami. Można go zrobić również wcześniej i przechować do ok. dwóch tygodni w lodówce.

Kiedy piec ciasta przed Wielkanocą?

Najlepszym dniem na przygotowywanie większości wielkanocnych wypieków jest Wielki Piątek. Są też takie ciasta, które można z powodzeniem przygotować wcześniej. Ciasto drożdżowe oraz ciasto kruche świetnie znoszą mrożenie i mogą spokojnie poczekać na swój czas w zamrażarce.

Marynowanie mięsa

Na cztery dni przed Wielkanocą dobrze jest przyrządzić i zamarynować mięso, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej. Zostawiamy je w lodówce, gdzie mogą spokojnie poczekać na pieczenie. Mięso w marynacie najlepiej umieścić w szczelnym pojemniku do marynowania.

Kiedy przygotować domowy chrzan i ćwikłę na Wielkanoc?

Domowych chrzan i ćwikła smakują wybornie. Warto poświęcić kilka chwil i przygotować je samodzielnie. Dobrze jest to zrobić na dwa dni przed Wielkanocą, wtedy smaki się przegryzą.

Kiedy przygotować koszyczek ze święconką na Wielkanoc?

Koszyczek ze święconką przygotujmy w Wielki Piątek. Niech udekorowany czeka na Wielką Sobotę. Gotujemy i zdobimy jajka.