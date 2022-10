Jedną z głównych inspiracji house coachingu jest Piramida Maslowa. To na jej podstawie Kirsten Steno opracowała analogiczną Piramidę, ukazującą, jak ważną rolę odgrywa dom i w jaki sposób odpowiednio urządzone wnętrze może pomóc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Aby w tym pomóc, Salony Agata stworzyły poniższe, aranżacyjne porady i inspiracje, pozwalając przearanżować przestrzeń w domową enklawę.

Potrzeba schronienia i poczucia bezpieczeństwa

Jedną z podstawowych potrzeb jest poczucie schronienia i bezpieczeństwa – a te jak wiadomo, spełniają przede wszystkim, nasze cztery kąty. W odczuwaniu komfortu we własnym domu kluczową rolę odgrywają meble tapicerowane. Wykończone są zazwyczaj z przyjemnych w dotyku materiałów, które gwarantują nie tylko wyjątkowy wypoczynek, lecz także przyjemnie otulają ciało. Meble wspierają codzienny odpoczynek.

Potrzeba przynależności

Kolejną z kluczowych potrzeb, które odwzorowywać może idea house coachingu we wnętrzach jest poczucie przynależności. W jego definicję wpisuje się na przykład odczuwanie więzi czy możliwość identyfikacji z określoną grupą - rodziną lub przyjaciółmi. We wnętrzu najłatwiej zaspokoić ją osobistymi dodatkami, które przywołują pozytywne wspomnienia oraz emocje związane z bliskimi: to m.in. zdjęcia, obrazy, elementy odnoszące się do konkretnej pasji czy też budzące przyjemne komemoracje zapachy. Wystarczy ramkę uzupełnić ważnym dla nas zdjęciem, dodać figurkę lub świeczkę, a pomieszczenia od razu zyskają bardziej osobisty charakter.

- Ramka na zdjęcia to świetny dodatek uzupełniający wystrój domu. Jest jednocześnie bardzo uniwersalnym oraz personalnym akcesorium, ponieważ przechowuje najcenniejsze wspomnienia. Wybrany zestaw prostych i jednocześnie eleganckich ramek będzie się pięknie prezentować zawieszony na ścianie lub postawiony na komodzie czy biurku - mówi Natalia Nowak, ekspertka ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

Potrzeba samorealizacji i rozwoju

W jaki sposób dom czy mieszkanie ma zaspokoić potrzebę samorealizacji? Na początek warto zadbać o odpowiednie wydzielenie przestrzeni, która umożliwi pracę czy realizowanie pasji. Nie chodzi o tworzenie osobnego pokoju, choć jeśli jest taka możliwość, warto ją wykorzystać. W przypadku bardziej kameralnych pomieszczeń czy mniejszych mieszkań można postawić na przykład na meble, które zaaranżują kreatywne miejsce. Doskonale sprawdzą się stylowe biurka, wygodne krzesła, klasyczne stoliki kawowe czy regały na ulubione książki. Do tego wyjątkowe, inspirujące dodatki i zapewniające wygodę akcesoria. Sprawdzą się tu naturalne, plecione kwietniki, oryginalne lampy czy obrazy o ciekawych wzorach. Komfort zapewnią miękkie koce oraz poduszki. Dla pasjonatów gotowania doskonałym rozwiązaniem będą kuchnie skomponowane pod wymiar pomieszczenia np. dzięki modułowym meblom oraz szereg kuchennych gadżetów, dostępnych w sklepie online. Najważniejsze, by dopasować meble i dodatki do swoich potrzeb.

Nadrzędny cel? Przytulna przestrzeń

Głównym celem house coachingu jest stworzenie przytulnej i emanującej pozytywną energią przestrzeni. By taka powstała, niekiedy wystarczy postawić na odpowiednie akcesoria. Mogą być nimi wszelkiego rodzaju tekstylia – zasłony w delikatnych kolorach, miękki koc lub narzuta, a także wzorzyste poduszki. Kolejnym wartym uwagi dodatkiem jest dywan, który ociepli wnętrze. Przytulną atmosferę pomoże stworzyć również odpowiednie, ciepłe oświetlenie. Przy aranżowaniu pomieszczenia warto też pamiętać o grze kolorów, która ma ogromny wpływ na klimat wnętrza. Dobrze stawiać na pastele, jasne beże, delikatne róże czy kremy. Sprawią, że przestrzeń stanie się rozświetlona i będzie sprzyjać odpoczynkowi.

Przytulny, zrównoważony i bezpieczny dom pomaga w odnalezieniu życiowej równowagi. Doskonale zdają sobie z tego sprawę specjaliści od house coachingu, dlatego planując metamorfozę wnętrza, warto rozważyć taką konsultację. Płynący z nowego trendu spokój, ciepło i pozytywne wibracje mogą pozytywnie wpłynąć na komfort życia.