Zapewne nie będzie zaskoczeniem, że to salonowi poświęcamy najwięcej uwagi na etapie projektowania wnętrza (50,84% odpowiedzi). Zaraz za nim uplasowała się kuchnia z wynikiem 25,19% oraz sypialnia z wynikiem 9,27%.

Reklama

Salon jest nie tylko pomieszczeniem, któremu poświęcamy najwięcej uwagi na etapie aranżacji, ale również przestrzenią, która w dalszej perspektywie czasowej najczęściej jest poddawana różnorodnym zmianom (65,67% respondentów). Na kolejnych miejscach znalazły się: sypialnia z wynikiem 11,97% i kuchnia z głosami 8,70% respondentów.

Jeśli w centrum naszych rozważań znalazł się salon, to pierwszym, co przychodzi na myśl jest oczywiście sofa – element, na który z miażdżącą przewagą respondenci byliby w stanie wydać największą część swojego budżetu (65,36%). Co ciekawe, na kolejnym miejscu znalazło się oświetlenie (6,37%), co może świadczyć o rosnącej świadomości konsumentów w kwestii roli oświetlenia w kreowaniu nastroju w poszczególnych pomieszczeniach.

Reklama

Sofa – ta najbardziej wymarzona dla większości respondentów będzie w kolorze beżowym (33,74%), ale niewiele niżej znalazła się też szarość (23,43%). Trzecim najczęstszym i jednocześnie chyba najbardziej zaskakującym wyborem respondentów była sofa w kolorze zielonym (8,43%).

Prezenty – któż nie lubi ich dostawać? Mogą sprawić radość lub wprawić w zakłopotanie. W kategorii dom i wnętrze uczestnicy badania najbardziej ucieszyliby się z koca lub pledu (25,21%), zastawy stołowej (23,99%) i oświetlenia (23,25%).