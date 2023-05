Relacje ważniejsze na osiedlach

Choć o kontaktach sąsiedzkich powstaje wiele anegdot czy żartów, okazuje się, że aż 78 proc. Polaków uważa relacje z osobami mieszkającymi po sąsiedzku za ważne. Zdaniem większości z nas (67 proc. uczestników badania), dzięki dobrym relacjom sąsiedzkim, możemy liczyć na codzienną pomoc. Ponadto więzi z innymi mieszkańcami wzmacniają nasze poczucie bezpieczeństwa (56 proc.). Zdaniem 56 proc. ankietowanych dobry kontakt z sąsiadami buduje pozytywną atmosferę na osiedlu, a w opinii 53 proc. osób polepsza komfort codziennego życia.

Co istotne, dobra atmosfera wynikająca z więzi z sąsiadami ma większe znaczenie dla posiadaczy mieszkań (68 proc.) niż domów jednorodzinnych (48 proc.). Najważniejszym czynnikiem (w ocenie 59 proc. zapytanych), który wspiera budowanie relacji, jest otwartość, czyli właśnie wartość, którą chcą pielęgnować inicjatorzy Międzynarodowego Dnia Sąsiada.

– Deweloperzy realizujący osiedla, powinni brać pod uwagę aktualne trendy i stawiać potrzeby mieszkańców w centrum uwagi. Obecnie szczególnie ważnym kierunkiem jest wzmacnianie społeczności lokalnych i więzi sąsiedzkich. Nasze badanie potwierdza, że te elementy mają ogromny wpływ na jakość życia. Utwierdza nas to w przekonaniu, że warto tworzyć prawdziwie zrównoważone osiedla - mówi Patrycja Świerad, Kierownik ds. Produktu w Unidevelopment SA.

Co trzeci ankietowany uważa, że rozwiązania na osiedlu takie jak place zabaw czy skwery i boiska sprzyjają nawiązywaniu znajomości. Osiedlową infrastrukturę tego typu szczególnie cenią mieszkańcy miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców (44 proc.) oraz dużych miast mających powyżej 500 tys. mieszkańców (37 proc.). Blisko co trzeci badany zauważa ponadto, że ułatwieniem w budowaniu więzi są inicjatywy takie jak ogródki sąsiedzkie czy wspólne spotkania organizowane blisko miejsca zamieszkania. To ważna informacja dla firm, które w ramach zaangażowania społecznego chcą wyjść poza swoją działalność biznesową i dodatkowo integrować mieszkańców.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 26.04-03.05 2023 r. na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu grupie 1022 osób w wieku 18-65 lat.