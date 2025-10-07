Jakie wiązanki w tym roku na Wszystkich Świętych?

W 2025 roku w trendach florystycznych na Wszystkich Świętych dominują naturalność, prostota i elegancja. Coraz częściej wybierane są kompozycje w stonowanych, jesiennych barwach: odcieniach beżu, zieleni, złota i burgundu. Popularne są wiązanki z suszonych kwiatów, traw pampasowych, eukaliptusa czy bawełny, które nie tylko prezentują się efektownie, ale też długo zachowują świeży wygląd. Wśród klasycznych wyborów nadal królują chryzantemy – symbole pamięci i szacunku, jednak w tym roku często pojawiają się w nowoczesnych zestawieniach, np. z różami, goździkami czy gałązkami jarzębiny.

Nowością są także ekologiczne wiązanki tworzone z materiałów biodegradowalnych, takich jak jutowe wstążki, drewniane podstawy czy papierowe ozdoby. Florystki zwracają uwagę, że coraz więcej osób rezygnuje z plastikowych dodatków na rzecz naturalnych i trwałych kompozycji. W tym sezonie dużą popularnością cieszą się również wiązanki w formie serca lub krzyża, symbolizujące miłość i pamięć o zmarłych. Takie dekoracje, utrzymane w harmonijnych kolorach i z dbałością o detale, podkreślają powagę tego wyjątkowego dnia.

Ile kosztują wiązanki na Wszystkich Świętych w 2025 roku?

Ceny wiązanek na Wszystkich Świętych w 2025 roku zależą przede wszystkim od rodzaju kompozycji, użytych kwiatów oraz wielkości dekoracji. Najprostsze, małe bukiety z żywych lub sztucznych chryzantem można kupić już od około 40–60 zł. Wiązanki średniej wielkości, zdobione dodatkami takimi jak eukaliptus, wrzosy, gałązki sosny czy drobne ozdoby, kosztują zazwyczaj od 80 do 150 zł. Z kolei efektowne, duże kompozycje na stojakach lub w koszach, przygotowywane przez florystów, mogą kosztować od 200 do nawet 400 zł, zwłaszcza jeśli wykorzystano w nich egzotyczne lub sezonowe kwiaty.

Na cenę wpływa również materiał, z którego wykonana jest podstawa wiązanki. Naturalne podkłady z mchu, gałązek lub wikliny są droższe, ale bardziej ekologiczne i estetyczne niż plastikowe. Warto też pamiętać, że coraz większą popularność zdobywają wiązanki z suszonych kwiatów, które są trwalsze i można je wykorzystać ponownie w kolejnych latach. Ich ceny zaczynają się od około 100 zł, ale za oryginalne, artystyczne kompozycje trzeba zapłacić nawet dwa razy więcej.

Co zamiast wiązanki na cmentarz?

Zamiast tradycyjnej wiązanki coraz więcej osób decyduje się na alternatywne formy dekoracji grobów, które są trwalsze, bardziej ekologiczne i często mają symboliczny charakter. Popularnym wyborem są stroiki w donicach z żywych roślin, takich jak wrzosy, bratki, miniaturowe chryzantemy czy ozdobne trawy. Utrzymują się przez długi czas, a ich pielęgnacja jest prosta. Wiele osób wybiera też kompozycje z suszonych kwiatów, które wyglądają naturalnie i nie wymagają podlewania. Ekologicznym rozwiązaniem są świece sojowe lub woskowe w szklanych pojemnikach zamiast plastikowych zniczy – dają przyjemne światło, a po wypaleniu można je ponownie wykorzystać. Niektórzy stawiają również na symboliczne ozdoby, takie jak krzyżyki z drewna, ceramiczne aniołki czy kamienne tabliczki z napisem „Pamiętamy”.

Wiązanki na Wszystkich Świętych 2025 [Galeria zdjęć]

