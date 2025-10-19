Problem przed Wszystkimi Świętymi: kradzieże na cmentarzach

Okres tuż przed Dniem Wszystkich Świętych (1 listopada) to czas intensywnego porządkowania i dekorowania grobów. Chociaż powinien być to moment zadumy i spokoju, niestety wiąże się ze wzmożoną aktywnością złodziei, którzy wykorzystują cmentarny tłok i pośpiech. Kradzieże kwiatów, zniczy i ozdób nagrobnych to powracający problem.

Kradzież na cmentarzu - na co uważać?

Największe ryzyko kradzieży występuje w ostatnich dniach października, kiedy na grobach pojawiają się nowe i drogie dekoracje. Złodzieje celują głównie w efektowne i droższe znicze oraz wiązanki, które łatwo sprzedać lub przenieść na inny nagrobek oraz w nagrobki zlokalizowane w bocznych, mniej uczęszczanych alejkach, gdzie łatwiej o anonimowość. Do większości kradzieży dochodzi rano lub wieczorem, gdy cmentarz jest niemal pusty. Skradzione przedmioty często trafiają na lokalne bazary, gdzie są sprzedawane jako nowe lub używane po zaniżonych cenach.

Dodaj szczyptę, a znicz będzie palił się jaśniej i o wiele, wiele dłużej! W ten sposób wydłużysz czas palenia zniczy

Jak zabezpieczyć dekoracje przed kradzieżą?

Aby zminimalizować ryzyko kradzieży i uniknąć stresu, warto zastosować proste, ale skuteczne środki zabezpieczające:

  1. Oznaczanie zniczy: Znicze możesz oznakować na spodzie trwałym markerem, farbą lub lakierem, nanosząc swoje inicjały, datę lub unikalny symbol. Jeszcze skuteczniejszą metodą jest mechaniczne zarysowanie szkła lub plastiku (np. kluczem). Oznaczone w ten sposób znicze tracą atrakcyjność dla złodziei i są mniej chętnie zabierane. Wybieraj znicze zalewane, których nie da się łatwo napełnić wkładami. Są one mniej opłacalne dla złodziei.
  2. Mocowanie wiązanek: Wiązanki i bukiety warto przymocować do płyty nagrobnej za pomocą drutu, taśmy ogrodowej lub specjalnych przyssawek. To stabilizuje dekorację i znacząco utrudnia jej szybkie usunięcie.

Wszystkie te działania najlepiej wykonać z wyprzedzeniem, na kilka dni przed 1 listopada, zanim na cmentarzach zrobi się największy ruch.

Postępowanie w przypadku kradzieży

Jeśli padniesz ofiarą kradzieży, nawet drobnej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Zgłoś sprawę na policję: Każdy przypadek kradzieży powinien zostać udokumentowany. Im więcej zgłoszeń, tym większa szansa na zwiększenie patroli i interwencję służb porządkowych.
  2. Poinformuj o oznaczeniu: Jeśli skradzione znicze były oznaczone inicjałami lub uszkodzone, wspomnij o tym w zgłoszeniu. Oznakowane przedmioty są czasami porzucane przez złodziei na terenie cmentarza.
  3. Skontaktuj się z zarządem: Zgłoś incydent administratorowi cmentarza. Może on posiadać monitoring, który pomoże w identyfikacji sprawcy. Powtarzające się incydenty mogą skłonić zarząd do wzmożenia nadzoru.