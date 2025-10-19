Problem przed Wszystkimi Świętymi: kradzieże na cmentarzach
Okres tuż przed Dniem Wszystkich Świętych (1 listopada) to czas intensywnego porządkowania i dekorowania grobów. Chociaż powinien być to moment zadumy i spokoju, niestety wiąże się ze wzmożoną aktywnością złodziei, którzy wykorzystują cmentarny tłok i pośpiech. Kradzieże kwiatów, zniczy i ozdób nagrobnych to powracający problem.
Kradzież na cmentarzu - na co uważać?
Największe ryzyko kradzieży występuje w ostatnich dniach października, kiedy na grobach pojawiają się nowe i drogie dekoracje. Złodzieje celują głównie w efektowne i droższe znicze oraz wiązanki, które łatwo sprzedać lub przenieść na inny nagrobek oraz w nagrobki zlokalizowane w bocznych, mniej uczęszczanych alejkach, gdzie łatwiej o anonimowość. Do większości kradzieży dochodzi rano lub wieczorem, gdy cmentarz jest niemal pusty. Skradzione przedmioty często trafiają na lokalne bazary, gdzie są sprzedawane jako nowe lub używane po zaniżonych cenach.
Jak zabezpieczyć dekoracje przed kradzieżą?
Aby zminimalizować ryzyko kradzieży i uniknąć stresu, warto zastosować proste, ale skuteczne środki zabezpieczające:
- Oznaczanie zniczy: Znicze możesz oznakować na spodzie trwałym markerem, farbą lub lakierem, nanosząc swoje inicjały, datę lub unikalny symbol. Jeszcze skuteczniejszą metodą jest mechaniczne zarysowanie szkła lub plastiku (np. kluczem). Oznaczone w ten sposób znicze tracą atrakcyjność dla złodziei i są mniej chętnie zabierane. Wybieraj znicze zalewane, których nie da się łatwo napełnić wkładami. Są one mniej opłacalne dla złodziei.
- Mocowanie wiązanek: Wiązanki i bukiety warto przymocować do płyty nagrobnej za pomocą drutu, taśmy ogrodowej lub specjalnych przyssawek. To stabilizuje dekorację i znacząco utrudnia jej szybkie usunięcie.
Wszystkie te działania najlepiej wykonać z wyprzedzeniem, na kilka dni przed 1 listopada, zanim na cmentarzach zrobi się największy ruch.
Postępowanie w przypadku kradzieży
Jeśli padniesz ofiarą kradzieży, nawet drobnej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- Zgłoś sprawę na policję: Każdy przypadek kradzieży powinien zostać udokumentowany. Im więcej zgłoszeń, tym większa szansa na zwiększenie patroli i interwencję służb porządkowych.
- Poinformuj o oznaczeniu: Jeśli skradzione znicze były oznaczone inicjałami lub uszkodzone, wspomnij o tym w zgłoszeniu. Oznakowane przedmioty są czasami porzucane przez złodziei na terenie cmentarza.
- Skontaktuj się z zarządem: Zgłoś incydent administratorowi cmentarza. Może on posiadać monitoring, który pomoże w identyfikacji sprawcy. Powtarzające się incydenty mogą skłonić zarząd do wzmożenia nadzoru.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję