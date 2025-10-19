Problem przed Wszystkimi Świętymi: kradzieże na cmentarzach

Okres tuż przed Dniem Wszystkich Świętych (1 listopada) to czas intensywnego porządkowania i dekorowania grobów. Chociaż powinien być to moment zadumy i spokoju, niestety wiąże się ze wzmożoną aktywnością złodziei, którzy wykorzystują cmentarny tłok i pośpiech. Kradzieże kwiatów, zniczy i ozdób nagrobnych to powracający problem.

Reklama

Kradzież na cmentarzu - na co uważać?

Największe ryzyko kradzieży występuje w ostatnich dniach października, kiedy na grobach pojawiają się nowe i drogie dekoracje. Złodzieje celują głównie w efektowne i droższe znicze oraz wiązanki, które łatwo sprzedać lub przenieść na inny nagrobek oraz w nagrobki zlokalizowane w bocznych, mniej uczęszczanych alejkach, gdzie łatwiej o anonimowość. Do większości kradzieży dochodzi rano lub wieczorem, gdy cmentarz jest niemal pusty. Skradzione przedmioty często trafiają na lokalne bazary, gdzie są sprzedawane jako nowe lub używane po zaniżonych cenach.

Reklama

Jak zabezpieczyć dekoracje przed kradzieżą?

Aby zminimalizować ryzyko kradzieży i uniknąć stresu, warto zastosować proste, ale skuteczne środki zabezpieczające:

Oznaczanie zniczy: Znicze możesz oznakować na spodzie trwałym markerem, farbą lub lakierem, nanosząc swoje inicjały, datę lub unikalny symbol. Jeszcze skuteczniejszą metodą jest mechaniczne zarysowanie szkła lub plastiku (np. kluczem). Oznaczone w ten sposób znicze tracą atrakcyjność dla złodziei i są mniej chętnie zabierane. Wybieraj znicze zalewane, których nie da się łatwo napełnić wkładami. Są one mniej opłacalne dla złodziei. Mocowanie wiązanek: Wiązanki i bukiety warto przymocować do płyty nagrobnej za pomocą drutu, taśmy ogrodowej lub specjalnych przyssawek. To stabilizuje dekorację i znacząco utrudnia jej szybkie usunięcie.

Wszystkie te działania najlepiej wykonać z wyprzedzeniem, na kilka dni przed 1 listopada, zanim na cmentarzach zrobi się największy ruch.

Postępowanie w przypadku kradzieży

Jeśli padniesz ofiarą kradzieży, nawet drobnej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: