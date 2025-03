Dlaczego hortensje tracą niebieski kolor?

Niebieskie hortensje ogrodowe prezentują się elegancko w każdym ogrodzie lub na balkonie. Ten wyjątkowy kolor kwiatów, rzadko spotykany w przyrodzie, ożywia zielone zakątki i cieszy oczy. Niestety hortensje mogą zmieniać kolor. Często zdarza się, że po pewnym czasie niebieskie hortensje zmieniają kolor na różowy. Różowe hortensje również są piękne, lecz wiele osób zastanawia się, jak zachować niebieski kolor hortensji. Aby uzyskać taki efekt, należy zwrócić uwagę na odczyn gleby, w której rosną kwiaty.

Hortensje ogrodowe lubią kwaśną glebę. To właśnie kwasowy odczyn gleby o pH 4,5-5,5 jest gwarancją niebieskiego koloru kwiatów. Hortensje tracą niebieski kolor i stają się coraz bardziej różowe, gdy pH gleby wynosi więcej niż 5,5. Gdy pH sięga 6,0, hortensje mogą zmieniać kolor na różowo-fioletowy.

Jak zmienić kolor hortensji na niebieski? Zadbać o kwaśną glebę

Aby uzyskać niebieski odcień hortensji, należy zadbać o zakwaszenie podłoża. Najpiękniejszy niebieski odcień hortensje osiągną w podłożu o pH 4,5-5,5. Utrzymanie takiego odczynu gleby można uzyskać stosując nawozy dla roślin kwasolubnych. Sprawdzi się siarczan glinu lub ałun. Można zastosować również ściółkowanie korą sosnową lub kwaśnym torfem. W sklepach ogrodniczych dostępne są również gotowe produkty, np. specjalne odżywki i nawozy do niebieskich hortensji.

Co zrobić, żeby hortensje były niebieskie? Domowy nawóz

Chcąc uzyskać niebieski kolor hortensji można sięgnąć również po domowy sposób, który dawniej stosowały nasze babki. Jako naturalny nawóz do hortensji sprawdzą się fusy do kawy. Stanowią one źródło fosforu, magnezu, potasu i związków azotu, dzięki czemu odżywią i wspomogą wzrost roślin. Fusy do kawy mają odczyn kwasowy, więc idealnie sprawdzą się do wzmocnienia niebieskiego koloru hortensji.

Jak stosować fusy do kawy w pielęgnacji hortensji? Można to zrobić na dwa sposoby: