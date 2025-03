Sadzonki pomidorów - zasady pielęgnacji

Sadzonki pomidorów można kupić gotowe w sklepie ogrodniczym lub wyhodować samemu. Aby mieć własne sadzonki należy najpierw przygotować pomidoryna rozsadę. Jak to zrobić? Należy w marcu wysiać nasiona pomidorów w pojemnikach lub doniczkach.

Reklama

Wysiane nasiona pomidorów należy ustawić w odpowiednim miejscu. Kluczowy jest dobry dostęp do światła przez 6-8 godzin na dobę. Równie ważne jest regularne zwilżanie podłoża. Powinno ono być stale wilgotne, jednak nie można dopuścić do przelania.

Po około 2-3 tygodniach na siewkach pomidorów pojawią się pierwsze liście. To odpowiedni moment na pikowanie pomidorów, czyli rozsadzanie. Dzięki temu zabiegowi każda roślina będzie miała szansę się rozwinąć system korzeniowy i wzmocnić się.

Po rozsadzeniu pomidorów należy nadal zapewnić im odpowiedni dostęp do światła oraz wilgotne podłoże. Aby dodatkowo dostarczyć roślinom dodatkowej porcji składników odżywczych, warto sięgnąć po naturalny nawóz do pomidorów. Dzięki niemu rośliny wzmocnią system korzeniowy i łodygi, co w przyszłości zaowocuje obfitymi plonami.

Reklama

Napar z liści laurowych - nawóz do sadzonek pomidorów

Napar z liści laurowych można stosować do wzmocnienia sadzonek pomidorów. Ten domowy nawóz korzystnie wpłynie na sadzonki pomidorów. Wzmocni korzenie, łodygi i liście roślin, a także uodporni je na działanie szkodników i chorób.

Uwaga, można go stosować dopiero około 2 tygodnie po rozsadzeniu pomidorów. Dopiero wówczas rośliny są dobrze zaaklimatyzowane w nowym podłożu.

Napar z liści laurowych do sadzonek pomidorów. Przepis

Najlepszy naturalny nawóz do pomidorów to napar z liści laurowych. Jego przygotowanie jest bardzo proste i zajmuje zaledwie kilka chwil.

Potrzebne składniki:

4 liście laurowe,

1 l wody w temperaturze około 70 stopni Celsjusza.

Przygotowanie:

Umieść liście laurowe w dużym słoiku.

Zalej liście laurowe gorącą, lecz nie wrzącą wodą.

Zakręć słoik.

Odstaw na kilka godzin.

Przecedź napar.

Stosowanie:

Nawóz z liści laurowych można stosować na dwa sposoby:

podlewać nim rośliny,

nim rośliny, jako oprysk.

Liście laurowe - dlaczego to dobry nawóz do sadzonek pomidorów?

Liście laurowe, inaczej liście bobkowe, to suszone liście wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis). To roślina, która naturalnie występuje w rejonie Morza Śródziemnego, a ponadto jest uprawiana w wielu częściach świata m.in. w Polsce. Główne zastosowanie liści laurowych to stosowanie ich jako przyprawa to zup, mięs, sosów i marynat.

Liście laurowe stosowane są również w ziołolecznictwie. Stanowią one cenne źródło witamin (m.in. A, C, E oraz witamin z grupy B) oraz minerałów (fosforu, potasu, wapnia, żelaza, magnezu i cynku). Roślina ma również działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Dzięki temu napar z liści laurowych dobrze sprawdza się jako naturalny nawóz do roślin. Nie tylko dostarcza im składników odżywczych, ale również chroni przed chorobami i szkodnikami.