Luty to idealny miesiąc na przycinanie wielu roślin, zwłaszcza drzew owocowych i niektórych krzewów. Dzięki temu zapewnimy im zdrowy wzrost i obfite owocowanie w przyszłości. Jakie rośliny warto przyciąć w lutym?

Drzewa owocowe: Jabłonie, grusze, śliwy (późno dojrzewające) i orzechy włoskie to główni kandydaci do cięcia w tym miesiącu.

Krzewy owocowe: Porzeczki, agrest, aronia i borówka wysoka również chętnie poddają się zabiegowi przycinania w lutym.

Krzewy ozdobne: Przy sprzyjającej pogodzie można przyciąć żywopłoty z tui oraz niektóre krzewy ozdobne, przeprowadzając cięcie formujące, prześwietlające lub sanitarne.

Kiedy najlepiej przycinać rośliny?

Przycinanie roślin powinno być przeprowadzane w optymalnych warunkach pogodowych, tj. w suche i słoneczne dni. Należy unikać cięcia w okresie mrozów, gdyż niskie temperatury mogą prowadzić do przemarznięcia uszkodzonych tkanek i osłabienia całej rośliny. Zalecana temperatura do przeprowadzenia zabiegu to około 5 stopni Celsjusza, która zazwyczaj występuje od połowy lutego.

Przycinanie krzewów owocowych

Zimowe cięcie to kluczowy zabieg pielęgnacyjny, który przynosi najkorzystniejsze efekty w przypadku drzew owocowych. Luty to optymalny miesiąc na przycinanie takich roślin jak: porzeczki, agrest, aronia, borówka amerykańska, jabłonie, grusze, wiśnie i śliwy. Również jeżyna bezkolcowa i maliny jesienne w tym okresie szczególnie dobrze znoszą cięcie. Pod koniec lutego można także wykonać niezbędne zabiegi pielęgnacyjne na winorośli.

Przycinanie krzewów ozdobnych

Luty to także idealny moment na przycinanie krzewów ozdobnych, które kwitną na tegorocznych pędach. Gatunki takie jak pięciornik, budleja Dawida, krzewuszki, dziurawiec czy hortensja bukietowa szczególnie zyskają na takim zabiegu. Regularne przycinanie pobudza rośliny do wytwarzania nowych, silnych pędów, które obficie zakwitną w nadchodzącym sezonie. Dodatkowo, pozwala utrzymać krzewy w pożądanym kształcie i zagęścić roślinność.

Przycinanie drzew iglastych

Iglaki, takie jak jodły, świerki czy sosny, zazwyczaj nie wymagają tak intensywnej pielęgnacji cięcia w okresie zimowym jak drzewa liściaste. Jednak, jeśli konieczne jest nadanie im pożądanego kształtu lub usunięcie uszkodzonych elementów, koniec zimy jest optymalnym okresem na przeprowadzenie tych zabiegów. Przycinanie iglaków w lutym minimalizuje ryzyko uszkodzenia rośliny, które może pojawić się w trakcie intensywnego wzrostu w cieplejszych miesiącach.

Jak dobrze przyciąć roślinę?

Przed przystąpieniem do przycinania drzew, niezbędne jest dokładne oczyszczenie i naostrzenie narzędzi. Takie przygotowanie minimalizuje ryzyko przeniesienia infekcji na zdrowe tkanki rośliny. Aby stymulować prawidłowy wzrost, zaleca się wykonywanie cięć tuż powyżej pąka skierowanego na zewnątrz korony. W przypadku większych ran, zastosowanie specjalistycznego środka ochronnego zapobiegnie wniknięciu patogenów.

Podczas zabiegu należy usunąć wszystkie gałęzie wykazujące oznaki choroby, uszkodzenia, obumarcia lub rosnące poziomo. Zdecydowanie preferowane są pędy zdrowe, silne i rozmieszczone wokół pnia. W przypadku porzeczek i agrestu, zaleca się skrócenie pędów o około jedną trzecią ich długości.