Pestycydy na owocach - jak się ich pozbyć?

Owoce, które są dostępne w Polskich sklepach, przybywają do naszego kraju z różnych zakątków świata. Producenci i sieci sprzedaży, chcąc uchronić się przed stratami, często pokrywają owoce pestycydami, które chronią przed pasożytami i pleśnią. Wiemy, że cytryny, mandarynki, grejpfruty i inne owoce należy umyć przed spożyciem, lecz - jak się okazuje - to nie wystarcza, by pozbyć się pestycydów z owoców. Spożycie owoców, które są pokryte pestycydami, nie jest korzystne dla naszego zdrowia. Może prowadzić do różnego rodzaju nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układy pokarmowego, a nawet do zatrucia.

Pestycydy na cytrusach. Skuteczny sposób, by się ich pozbyć

Umycie cytrusów wodą czy wyparzenie ich wrzątkiem nie wystarczą, by pozbyć się tych substancji z owoców. Najlepszy sposób na pozbycie pestycydów z owców, to zanurzenie ich w wodzie z sodą oczyszczoną. Soda oczyszczona zneutralizuje chemikalia, a także skutecznie oczyści skórki owoców. Aby przygotować środek na pozbycie się pestycydów, potrzebujesz 1 litra wody oraz 1 łyżki sody oczyszczonej. Wymieszaj sodę oczyszczoną w wodzie o temperaturze pokojowej. Najpierw wypłucz owoce pod bieżącą wodą, a następnie zanurz je w roztworze sody oczyszczonej na 15 minut. Następnie wyjmij owoce z roztworu i jeszcze raz opłucz pod bieżącą wodą. Tak oczyszczone owoce są gotowe do spożycia.