Ustawiasz pokrętło kaloryfera "5", żeby szybko zrobiło się ciepło? Kosztowny błąd

Prawidłowe korzystanie z grzejników to klucz do komfortu termicznego w mieszkaniu oraz budżetowych rachunków. Chodzi przecież nie tylko o to, żeby jesienią i zimą było nam ciepło, ale również, żebyśmy nie wydali na to majątku. Wiele osób próbuje oszczędzać na ogrzewaniu, stosując różnego rodzaju triki. Niektórzy zakręcają kaloryfery, gdy wychodzą w domu, a następnie - gdy wracają do wychłodzonego mieszkania, natychmiast ustawiają pokrętło na "5", by jak najszybciej nagrzać. Okazuje się, że takie korzystanie z kaloryfera to duży błąd, który może nas sporo kosztować.

To mit, że ustawienie pokrętła kaloryfera, tzw. termostatu, od razu na "5" sprawi, że mieszkanie szybciej się nagrzeje. Przekręcenie pokrętła na "5" sprawi, że mieszkanie się przegrzeje, co w konsekwencji może doprowadzić do chęci wyrównania temperatury przez otwarcie okna. Takie korzystanie z ogrzewania jedynie sprawia, że nasze rachunki będą wyższe. Idealnie jest utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach, którą - w razie potrzeby - można regulować.

Na jaką cyfrę ustawić pokrętło kaloryfera?

Najbardziej ekonomiczne jest ustawienie pokrętła grzejnika (termostatu) na "3" lub "4". Takie ustawienie zapewnia stałą temperaturę pokojową w pomieszczeniu. Należy pamiętać, że innej temperatury wymaga łazienka, innej kuchnia, a jeszcze innej sypialnia czy salon. Błędem jest całkowite zakręcanie kaloryferów, gdy wychodzimy z domu lub wyjeżdżamy. W takiej sytuacji najlepiej zostawić termostat ustawiony na "1" lub "2". Mieszkanie nie ulegnie nadmiernemu wychłodzeniu, a my - po powrocie - nie będziemy się próbowali ratować natychmiast ustawiając pokrętło na "5".

Cyfry na pokrętle grzejnika - co oznaczają?

Termostat grzejnika, potocznie nazywany pokrętłem kaloryfera, zwykle ma kilka poziomów regulacji temperatury - od "0" (lub "śnieżynka") do "5" (czasem "6"). Jakim temperaturom odpowiadają poszczególne cyfry?

"0" lub "śnieżynka" na pokrętle kaloryfera (termostacie) - utrzymuje temperaturę około 6-8 stopni Celsjusza

"1" na pokrętle kaloryfera (termostacie) - utrzymuje temperaturę około 12-15 stopni Celsjusza

"2" na pokrętle kaloryfera (termostacie) - utrzymuje temperaturę około 16-18 stopni Celsjusza

"3" na pokrętle kaloryfera (termostacie) - utrzymuje temperaturę około 20-22 stopni Celsjusza

"4" na pokrętle kaloryfera (termostacie) - utrzymuje temperaturę 22-24 około stopni Celsjusza

"5" na pokrętle kaloryfera (termostacie) - utrzymuje temperaturę około 25-28 stopni Celsjusza

Pamiętajmy również, że aby ciepło było równomiernie rozprowadzane po pomieszczeniu, grzejniki nie powinny być niczym zastawione.