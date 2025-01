Niedziela uchodzi za dzień przeznaczony na odpoczynek, czas z rodziną oraz - w przypadku katolików - uczestnictwo w mszy. Tego dnia wielu wiernych unika prac domowych, takich jak pranie, prasowanie, odkurzanie, czy generalnie sprzątanie, wychodząc z założenia, że w tym dniu nie powinno się ich wykonywać. Ile w tym prawdy? Pytanie, czy można sprzątać w niedzielę, jedna z internautek skierowała do znanego w sieci duchownego, księdza Sebastiana Picura.

Czy sprzątanie w niedzielę to grzech? Opinia księdza

Czy sprzątanie w niedzielę to grzech? - zapytała internautka. Ksiądz nie wahał się odpowiedzieć na pytanie. - Niedziela ma być dniem odpoczynku. Jeśli sprzątanie nie jest koniecznością, to warto je odłożyć. Spokojnie, zwolnij, świat się nie zawali - napisał ksiądz Picur. Nagranie stało się internetowym viralem, lecz odpowiedź księdza nie wszystkim się spodobała. Niektórzy podkreślali, że wykonują zawody, które obligują ich do pracy w niedzielę, inni - że nie mają czasu, by innego dnia posprzątać mieszkanie, a jeszcze inni - że sprzątanie jest dla nich formą odpoczynku.