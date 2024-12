Odpowiednia temperatura w lodówce jest kluczowa, by żywność zachowywała świeżość. Zbyt wysoka może prowadzić do psucia żywności, a co za tym idzie - jej marnowania. Zbyt niska będzie generowała większe zużycie prądu, co z pewnością odczujemy w portfelu. Jaka powinna być odpowiednia temperatura w lodówce?