Parę słów o tradycji składania życzeń

Tradycja składania życzeńbożonarodzeniowych w polskiej kulturze jest obecna od wielu lat. Jej początki sięgają czasów, kiedy wierzono w sprawczą moc słowa, zaś same życzenia - w postaci dobrego słowa - uznawano jako dar mający sprawczą moc. Kiedyś życzenia składano głównie najbliższej rodzinie przy stole wigilijnym, a także sąsiadom oraz znajomym. Towarzyszył temu polski zwyczaj łamania się opłatkiem.

Początkowo życzenia były składane wyłącznie ustnie. Potem pojawiła się piękna tradycja wysyłania świątecznych pocztówek, która na świecie liczy sobie prawie 200 lat. Pierwsza oficjalna kartkaświąteczna została wysłana z Anglii. A jako jej ”wynalazcę” uznaje się sir Henry`ego Cole.

Reklama

Obecnie w dobie Internetu, mediów społecznościowych i smartfonów coraz częściej wysyłamy życzenia w formie elektronicznej. Oczywiście każdy ma indywidualne preferencje jeśli chodzi o formę składania życzeń. Jedni wolą sposoby bardziej tradycyjne, inni te nowoczesne. Bez względu jednak na sposób ich złożenia, świąteczneżyczenia zawsze są wyrazem pamięci i dobrych uczuć, więc warto się z nich cieszyć.

Zabawne życzenia na Boże Narodzenie 2024 – dla kogo

Reklama

Śmieszne i zabawne życzenia z okazji BożegoNarodzenia idealnie sprawdzą się dla przyjaciół, znajomych oraz dla wszystkich tych, których dobrze znamy, a którzy mają duże poczucie humoru. Warto pamiętać o umiarze, bowiem niektóre z propozycji życzeńdostępne w sieci mogą zostać uznane za niesmaczne i w złym guście. Oczywiście jak we wszystkim, są gusta i guściki. Dlatego jeżeli chcemy wysłać zabawne życzenia, to dobierzmy je indywidualnie do osoby, do której je kierujemy. W przeciwieństwie bowiem to uniwersalnych, tradycyjnych życzeń, te śmieszne mogą być źle odebrane.Jakie życzenia wybrać? Podpowiadamy w dalszej części tego artykułu.

Śmieszne i zabawne życzenia bożonarodzeniowe: wersja tradycyjna

Kto nie lubi odrobiny humoru? Jeżeli szukasz życzeń na Święta Bożego Narodzenia, które są zabawne a jednocześnie uniwersalne, to dobrze trafiłeś. Rymowane życzenia to fajny pomysł, by wysłać bliskim osobom dobre słowo i odrobinę dobrego humor. Przedstawiamy kilka propozycji rymowanych zabawnych wierszyków na BożeNarodzenie.

***

Ile ozdób na choince,

ile kartek leży w skrzynce,

ile potraw jest na stole,

ile siana masz w stodole,

ile spadło w górach śniegu,

ile czasu spędzasz w biegu.

Tyle w święta miej radości,

dobra, ciepła i miłości.

***

Wesołego Jajka! Oj, to nie ta bajka.

Przepraszam pomyłka - miała być choinka.

***

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!

***

Gdy na dachu parkuje renifer,

kiedy ciepło mruczy kaloryfer,

gdy choinka zdobi najważniejszy w domu kąt,

ja Ci życzę zdrowych i Wesołych Świąt!

***

By Ci wszystko pasowało,

By kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

By wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

By smaczniejszy był opłatek.

***

Gwiazdka świeci wysoko, księżyc puszcza ci oko.

Prezentów pod choinką moc, spędźmy wesoło tę noc.

***

Śmieszne życzenia bożonarodzeniowe: wersja dla osób z dużym poczuciem humoru

Niektórzy lubią sami układać życzenia, inni zaś wolą korzystać z tych gotowych. Poniższe propozycje życzeń świątecznych sprawdzą się wyłącznie w przypadku osób z dużym poczuciem humoru i dystansem, a do tego takich, które dobrze znamy. W innym przypadku polecamy nasze propozycje tradycyjnych życzeń lub te przedstawione wcześniej. Jeśli zatem szukasz ciekawych, zabawnych życzeń to mamy coś dla ciebie. Stosuj je ostrożnie!

***

Białe wąsy, biała broda

Tylko śniegu nie ma — szkoda

Iskry sypią się spod sań,

Po asfalcie pędzi drań,

Spieszył się, bo pusto w worku,

Ale teraz stoi w korku.

***

Ciasta kilogramów,

ze śniegu bałwanów.

Teściowej radosnej,

żony niezazdrosnej.

Karpia bez ości,

samych fajnych gości.

Zdrowia i witalności,

w święta samych radości.

***

Dzbanek miodu, litr wódeczki,

by odrzucić Twe smuteczki

i sto latek na dodatek

by smaczniejszy był opłatek.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

***

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

***

Choinki świecącej, gwiazdki błyszczącej, pysznej kolacji, sylwestrowej libacji, gwiazdora grubego, kaca ogromnego, wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń.

***

Śniegu po pas,

niech pachnie Ci las.

Śpiewających kolędników,

słodziutkich pierników.

Prezentów moc,

miłości co noc.

Smacznych pierogów,

renifera rogów.

***