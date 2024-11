Pielęgnacja roślin doniczkowych jesienią i zimą

Jesień i zima to okres, kiedy rośliny spowalniają procesy życiowe, wchodząc w stan spoczynku. To czas, który muszą przetrwać, by na wiosnę znów rozpocząć proces wzrostu. W tym czasie powinniśmy zmienić sposób pielęgnacji kwiatów doniczkowych i dostosować go do innych potrzeb. Krótsze i mniej słoneczne dni, ogrzewanie w naszych mieszkaniach i domach, a co za tym idzie niska wilgotność powietrza - to wszystko ma wpływ kondycję roślin doniczkowych w okresie jesienno-zimowym. Jak o nie zadbać, by przetrwały zimę, a wiosną ruszyły ze wzrostem? Każdy gatunek ma indywidualne wymagania, które warto znać, lecz jest kilka ogólnych zasad, które należy wdrożyć w życie.

Podlewanie

W okresie jesieni i zimy rośliny potrzebują mniej wody, co wynika ze spowolnionego wzrostu w tym okresie. Nie oznacza to jednak, że w czasie chłodniejszych miesięcy w roku nie należy podlewać roślin wcale. Generalna zasada mówi o tym, że kwiaty doniczkowe jesienią i zimą wystarczy podlewać raz na dwa tygodnie. Sukulenty i kaktusy wystarczy podlewać raz na miesiąc. Jeśli w mieszkaniu utrzymujemy temperaturę ponad 20 stopni Celsjusza, warto robić to nieco częściej, kontrolując wilgotność gleby, Pamiętajmy, by odlewać nadmiar wody z podstawek. Dzięki temu zapobiegniemy gniciu korzeni rośliny.

Nawożenie

W czasie jesieni i zimy należy zmienić również sposób nawożenia roślin doniczkowych. Eksperci zalecają stosowanie tzw. nawozów zimowych, czyli takich, które nie mają w składzie azotu. Azot pobudza rośliny do wzrostu, a w okresie jesienno-zimowym tego nie chcemy. W tym okresie dobrze jest stosować nawozy bogate w fosfor i potas. Pamiętajmy, że rośliny, które kwitną w okresie zimy, należy dokarmiać nawozami do roślin kwitnących.

Wilgotność powietrza

Ogrzewanie domów i mieszkań powoduje spadek wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Aby temu zapobiec, dobrze jest stosować nawilżacze powietrza. Innym domowym sposobem na utrzymanie w mieszkaniu odpowiedniej wilgotności jest układanie na ciepłych kaloryferach mokrych ręczników. Raz w tygodniu dobrze jest spryskiwać rośliny i oczyszczać ich liście z kurzu.

Światło

Krótkie i pochmurne dni powodują, że do naszych mieszkań dociera zdecydowanie mniej światła niż wiosną czy latem. W tym czasie dobrze jest przestawić kwiaty bliżej naturalnego źródła światła, np. na parapecie lub kwietniku ustawionym blisko okna. Jeśli korzystamy z rolet czy firan, dobrze jest je odsłaniać w ciągu dnia, by zapewnić roślinom dostęp do naturalnego światła słonecznego przez możliwie wiele godzin.