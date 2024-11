Dokarmianie sikorek zimą: co jedzą sikorki

Sikorki, takie jak bogatki i modraszki, są częstymi gośćmi karmników w okresie jesienno-zimowym. Aby pomóc tym pięknym ptakom przetrwać zimę, trzeba poznać ich potrzeby żywieniowe oraz dowiedzieć się, czego należy absolutnie unikać w dokarmianiu ptaków. Jak przygotować dobrą karmę dla sikorek tak, aby była dla nich zdrowa, a przede wszystkim nie szkodziła im? Kiedy powinno się zacząć karmienie?

Ile sikorka potrafi zjeść

Potrzeby żywieniowe sikorek, wbrew pozorom są dosyć duże. Ptak ten ma wyjątkowo dobry apetyt. W ciągu jednej minuty potrafi zjeść nawet ponad 20 owadów! Ponadto sikorki w ciągu zaledwie jednego dnia potrafią zjeść tyle, ile same ważą. I to może być dużym wyzwaniem, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy jest mocno ograniczony dostęp do naturalnie występującego pożywienia.

Co jedzą sikorki

Co prawda największy apetyt sikorki mają latem, w okresie wylęgu piskląt - wówczas cała ptasia rodzina może w ciągu jednego lata może zjeść aż ok. 3 miliony owadów. Mogą zjadać owady (a także ich larwy i gąsienice), pająki i inne bezkręgowce. Zimą apetyt słabnie, a same ptaki przerzucają się na jedzenie nasion i owoców - czyli takiego pożywienie, które akurat jest dostępne. Wysokoenergetyczny pokarm dla ptaków jest bardzo ważny, bowiem pozwala im on budować warstwę podskórnego tłuszczu. Tłuszcz ten jest potrzebny do przetrwania najcięższych mrozów.

Kiedy zacząć dokarmianie sikorek

Dokarmianie sikorek można zacząć, gdy za oknem jest prawdziwa zima, a temperatury spadają poniżej zera. Rozpoczyna się to w momencie, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im zdobywanie pokarmu. W przypadku ciepła i jesienno-zimowej pogody, gdy za oknem plucha i deszcz, wówczas nie potrzeba im pomagać. W takich warunkach sikorki doskonale radzą sobie same. Tak więc karmienie rozpoczyna się wraz z nadejściem mrozów i śniegu, zaś kończy z przyjściem wiosny.

Czym karmić sikorki a czego unikać: zasady dokarmiania ptaków

Jakie produkty są najlepsze do podania sikorkom? Na pewno zbliżone do tych, które ptaki jedzą naturalnie. Ważna jest jakość pożywienia, którą wkładamy do karmnika. Dla sikorek najlepsze są nasiona roślin oleistych, takich jak słonecznik. Jego ziarna można wymieszać z prosem, owsem i pszenicą.

Ziarna można zatopić w słoninie czy łoju, a następnie powiesić tak przygotowany pokarm przy parapecie lub karmniku. Można też - co jest bardzo popularne w Polsce - zawiesić sam kawałek czystej słoniny. Dokarmiając czy to sikorki, czy inne ptaki, warto przestrzegać kilku zasad:

Jeśli już zdecydujemy się na dokarmianie, warto to robić regularnie. Bowiem zwierzęta te niezwykle szybko przyzwyczajają się do dodatkowego, nowego źródła pokarmu. Dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne;

Nie należy dokarmiać ptaków na zapas. Wkłada się wyłącznie tyle pokarmu, ile jest aktualnie potrzebne - tak, by pokarm nie popsuł się ani nie zamarzł;

Wkłada się wyłącznie tyle pokarmu, ile jest aktualnie potrzebne - tak, by pokarm nie popsuł się ani nie zamarzł; Jedzenie dla ludzi nie jest tym, która jest odpowiednie dla tych zwierząt. Dodatki takie jak sól, przyprawy czy też konserwanty są dla ptaków wyjątkowo szkodliwe i mogą u nich spowodować różnego rodzaju poważne choroby.

Czego nie powinno się podawać sikorkom. Sikorkom nie wolno podawać resztek pieczywa (w tym ciast drożdżowych), ani wędlin, które są zbyt słone lub przyprawione. Unikać należy także tłuszczów roślinnych, takich jak margaryna, oraz starych, zawilgotniałych ziaren i kasz. Te produkty mogą powodować problemy trawienne i osłabiać układ odpornościowy ptaków. Warto pamiętać, że karmnik dla ptaków nie jest śmietnikiem na odpadki po posiłkach ludzi.

Higiena karmnika. Higiena karmnika ma kluczowe znaczenie dla zdrowia sikorek. Należy regularnie sprawdzać, czy pokarm nie uległ zawilgoceniu. Ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które są dla ptaków toksyczne. Karmnik powinien być czysty, suchy i dobrze zabezpieczony przed wilgocią. Dba się również o to, by podawane porcje były na tyle małe, aby ptaki zjadały je na bieżąco.