Żyworódka: co to za roślina i jak wygląda

Żyworódka pierzasta(Kalanchoe pinnata) jest to gatunek rośliny należący do rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). To wieloletnia roślina, która w Polsce uprawiana jest jako roślina pokojowa. Żyworódka zyskała dużą popularność dzięki swoim zdolnościom do szybkiego rozmnażania i wyjątkowym właściwościom leczniczym.

Skąd pochodzi żyworódka.Kalanchoe pinnata pochodzi z Madagaskaru. Natomiast rozprzestrzeniła się w Azji, Australii, wyspach Oceanu Spokojnego oraz w Ameryce Środkowej. To w tych rejonach rośnie naturalnie. Do Polski sprowadził ją w 1949 roku prof. Skupieński, zafascynowany możliwościami terapeutycznymi tej rośliny.

Jak wygląda żyworódka.Żyworódka pierzasta to znana roślina ozdobna. Jej grube, ząbkowane liście i fuksjowe pąki przyciągają wzrok, a dodatkową zaletą jest łatwość jej uprawy. Łodyga żyworódki jest prosta, gruba, wzniesiona i nie rozgałęziająca się. Jej powierzchnia jest gładka, pozbawiona jakichkolwiek wytworów skórki.

Liścieżyworódki są soczysta, podzielone pierzasto i składają się z od 3 do 5 owalnych listków o ząbkowanych krawędziach. Kwiaty tej rośliny wyrastają na pędach, tworząc kwiatostan wiechotkę. Korona kwiatu jest cylindryczna, zielonkawobiała z purpurowymi akcentami. Żyworódka uprawiana w Europie Środkowej zakwita zimą.

Skąd pochodzi nazwa ”żyworódka”

Polska nazwa tej rośliny pochodzi od jej nietypowego sposobu rozmnażania się. Kiedyś gatunek ten był zaliczany do rodzaju Bryophyllum czyli płodnolist, co z po grecku oznacza ”kiełkujący liść”.

Ta nazwa doskonale oddaje sposób rozmnażania się żyworódki pierzastej. Rozmnóżki pojawiają się na brzegach liści żyworódki (gdy się je odłamie lub same opadną) na odpowiednio wilgotne podłoże. Wówczas zaczynają szybko kiełkować. Ponadto żyworódka może ukorzeniać się także z łodygi lub liści. Jest to roślina, którą można wyjątkowo łatwo posadzić.

Uprawa i pielęgnacja żyworódki

Żyworódkapierzasta to roślina łatwa w uprawie i mało wymagająca. Jednak aby ładnie rosła, warto przestrzegać kilku zasad. Zapewniając żyworódce optymalne warunki wzrostu i rozwoju, odwdzięczy się pięknym, zdrowym wyglądem.

Żyworódka lubi jasne, słoneczne stanowisko. Jednak – tak jak w przypadku wielu innych roślin domowych – nie należy wystawiać jej na cały dzień na bardzo silne słońce. Idealna gleba dla żyworódki to ta przeznaczona dla sukulentów i kaktusów. Takie podłoże można zmieszać z piaskiem oraz żwirkiem rzecznym. Przygotowana w ten sposób gleba będzie dobrze przepuszczalna.

Żyworódkę warto regularnie, umiarkowanie podlewać. Ważne, by podłoże było wilgotne, jednak niezbyt mocno. Roślina źle znosi zastoje wody oraz przelanie. Dlatego też zaleca się jej podlewanie średnio co 10 - 14 dni. Choć oczywiście wszystko zależy od pory roku i warunków panujących w domu. Preferowana, optymalna temperatura powietrza to między 16 a 23 stopnie Celsjusza.