Przypalone garnki czy patelnie to prawdziwa zmora każdego, kto lubi gotować. To jeden z najczęściej spotykanych problemów w kuchni. Przypalony tłuszcz, który trudno usunąć, to nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia. W jaki sposób szybko pozbyć się przypaleń z garnków i patelni? Wypróbuj ten prosty sposób.