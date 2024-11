Muszki owocówki: sposoby, jak się ich pozbyć

Muszki owocówki najczęściej trafiają do naszych domów i mieszkać wraz z przyniesionymi ze sklepów owocami lub warzywami. Są powszechne w supermarketach, małych sklepach i restauracjach, czyli wszędzie tam, gdzie przechowywana jest żywność. Najczęściej bytują w kuchni, gdzie mają dostęp do psującego się, fermentującego jedzenia. Lubią wilgotne, ciepłe środowisko, gdzie najchętniej żerują na powierzchniach organicznych, takich jak zepsute owoce, odpływy kuchenne pełne resztek jedzenia lub kosze na śmieci.

Muszki owocówki są niewielkie, żyją krótko, bo maksymalnie dwa tygodnie, lecz szybko się rozmnażają. Bywa, że w kuchni pojawiają się ich całe chmary, a nam trudno znaleźć ich dokładne źródło. Aby temu zabiec, warto nie zapominać o regularnym sprzątaniu: wynoszeniu śmieci, przecieraniu powierzchni blatu z resztek, oczyszczaniu zlewu i jego odpływu etc. Jeśli mimo tego, muszki owocówki się pojawią, wówczas pomocne okażą się pułapki, które przyciągną muszki i pozwolą skutecznie się ich pozbyć.

Ocet jabłkowy na muszki owocówki

Najlepsza pułapka na muszki owocówki jest bardzo prosta w przygotowaniu. Wymaga zaledwie octu jabłkowego i słoika. Muszki uwielbiają zapach octu jabłkowego, więc bez wątpienia wpadną w sidła. Na dno słoika nalej odrobinę octu jabłkowego. Górę słoika zakryj folią i zabezpiecz gumką. W folii wykonaj kilka otworów, przez które muszki dostaną się do środka, lecz już nie będą mogły z niego wyjść. Jeśli mierzysz się z plagą muszek, przygotuj kilka takich pułapek i postaw w różnych miejscach domu.

Wino na muszki owocówki

Inny pomysł na pułapkę na muszki owocówki to wino, czyli kolejny przysmak tych owadów. Pozostaw na noc butelkę z resztką wina na dnie. Owady na pewno wlecą do niej, lecz wąska szyjka butelki uniemożliwi im wydostanie się na zewnątrz.

Świece na muszki owocówki

Przygotuj miskę z wodą, a następnie umieść w niej jedną lub kilka świec. Ten sposób najlepiej wykonywać wieczorem, kiedy jest już ciemno. Zapal świece i wyłącz światło. Płomień świec przyciągnie muszki, które albo zginą od ognia, albo utoną w wodzie.

Pułapka na muszki owocówki

Dobry sposób na muszki owocówki to również pułapka z plastikowej butelki. Wrzuć do niej kawałek owocu, np. jabłka lub gruszki. Postaw butelkę w miejscu, gdzie najczęściej widzisz muszki owocówki. Zwabione zapachem owoców, będą wpadać do butelki, lecz - podobnie jak w przypadku sposobu z winem - nie będą w stanie już z niej wylecieć.