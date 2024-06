Muszki owocówki przyciągają fermentujące owoce i warzywa, słodkie płyny, resztki jedzenia, a nawet wilgotne gąbki czy ściereczki. Przejrzyj dokładnie kuchnię, wyrzuć wszelkie nadpsute produkty, umyj dokładnie blaty, zlewozmywak i pojemniki na śmieci. Pamiętaj, że muszki mogą składać jaja w trudno dostępnych miejscach, dlatego warto zajrzeć pod i za sprzęty kuchenne.

Domowe pułapki na muszki owocówki

Ocet jabłkowy i płyn do naczyń. Do szklanki wlej ocet jabłkowy (może być inny ocet owocowy lub sok) i dodaj kilka kropel płynu do naczyń. Płyn zmniejszy napięcie powierzchniowe, a muszki utopią się w occie.

Owoce w folii. Do miseczki włóż kawałki przejrzałych owoców, przykryj folią spożywczą i zrób w niej kilka małych dziurek. Muszki wlecą do środka, zwabione zapachem, ale będą miały problem z wydostaniem się.

Lejk z papieru. Zwiń arkusz papieru w lejek, włóż go wąskim końcem do słoika z przynętą (np. kawałkiem owocu) i zabezpiecz taśmą. Muszki wlecą do słoika, ale nie będą potrafiły znaleźć drogi powrotnej.

Odkurzacz. Jeśli muszki zgromadziły się w jednym miejscu, możesz je po prostu wciągnąć odkurzaczem. Pamiętaj jednak, aby od razu opróżnić worek lub pojemnik, żeby nie stał się on nowym siedliskiem owadów.

Środki chemiczne. W sklepach dostępne są specjalne preparaty owadobójcze na muszki owocówki. Stosuj je zgodnie z instrukcją na opakowaniu, zachowując ostrożność.

Muszki owocówki. Zapobieganie

Przechowuj owoce i warzywa w lodówce lub szczelnych pojemnikach.

Regularnie opróżniaj kosz na śmieci.

Utrzymuj czystość w kuchni, szczególnie w okolicach zlewozmywaka.

Jeśli masz problem z wilgocią, używaj pochłaniacza wilgoci.

Pamiętaj, że pozbycie się muszek owocówek może wymagać kilku prób i zastosowania różnych metod. Ważne jest, aby działać systematycznie i cierpliwie.