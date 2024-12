Gwiazda betlejemska: piękna ozdoba domu na Boże Narodzenie

Gwiazda betlejemska - inaczej określana jako np.: wilczomleczpiękny, wilczomlecz nadobny lub poinsecja – to gatunek rośliny, który pochodzi z Gwatemali i Meksyku. W naturalnych warunkach poinsecja jest krzewem lub niewielkim drzewem, o wysokości od 1 do 3 metrów. W polskim, umiarkowanym klimacie, gwiazda betlejemska jest popularna w wersji doniczkowej jako roślina ozdobna do mieszkań i domów, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia.

Gwiazdabetlejemska jest najchętniej kupowana przed BożymNarodzeniem, ze względu na jej ciekawy, świąteczny wygląd. To, co wygląda, jak kwiaty poinsecji to tak naprawdę barwne liście - tzw. przysadki (podsadki). Są to liście podkwiatostanowe, które zbierają się w rozetę okalającą niepozorne, małe kwiaty. Ich barwa jest inna niż pozostałych liści – są one intensywnie czerwone, różowe, białe lub też żółtokremowe.

Skąd wzięła się nazwa ”gwiazda betlejemska”. Przyczyną jest wygląd tej rośliny, której barwne liście - podsadki - tworzą rozetę okalającą kwiaty wilczomleczu pięknego. Wyglądem przypomina to gwiazdę, jeden z głównych symboli świątBożegoNarodzenia. Według Ewangelii św. Mateusza, to właśnie takie zjawisko na niebie jak Gwiazda Betlejemska doprowadziło Mędrców ze Wschodu do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem.

Zakup gwiazdy betlejemskiej: na co warto zwrócić uwagę

Kupując gwiazdę betlejemską najlepiej szukać roślin o żywych kolorach podsadek, które nie mają znaków więdnięcie czy też jakichkolwiek plam. Poza tym pozostałe zielone liście rośliny powinny być zdrowe i wyglądać na odpowiednio nawodnione.

W centrum każdej rozety złożonej z podsadek znajdują się niewielkie, żółte kwiatki. Gdy są one w pełni otwarte, to wówczas roślina ta może być już po szczytowym okresie kwitnienia.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę również na łodygi - czy są zdrowe i mocne. Wszelkie oznaki chorób roślin takie jak np.: plamy na liściach czy ślady pleśni są przesłanką do tego, aby tej konkretnej rośliny nie kupować.

Co zrobić, by poinsecja przetrwała do świąt Bożego Narodzenia

W umiarkowanym klimacie gwiazda betlejemska kwitnie od późnej jesieni do końca zimy. Jednak zdarzają się sytuacje, w których jej ozdobne, czerwone liście opadają jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Czy można tego uniknąć? Jak najbardziej! Wystarczy przestrzegać poniższych zasad.

Tuż po zakupie warto owinąć kwiat papierem. Zaś po przyniesieniu do domu rozpakować go jedynie do połowy i pozostawić w niezbyt ciepłym miejscu na kilka godzin. Dopiero potem zdejmuje się cały papier i przenosi roślinę w docelowe miejsce. A to dlatego, że poinsecja nie lubi gwałtownych zmian temperatury powietrza.

Jeżeli zakupiona roślina jest ładna i zdrowa, warto również zwrócić uwagę na jej pielęgnację. Poinsecja lubi ciepłe, dobrze oświetlone miejsca. Preferuje temperatury powietrza w przedziale od 13 do 22 stopni Celsjusza. Trzeba ją też regularnie podlewać, bardzo małą ilością odstanej, letniej wody.