Jak rozpoznać słodkie mandarynki? Na to zwróć uwagę

Słodkie i soczyste mandarynki to nieodłączny przysmak Polaków w okresie jesienno-zimowym. To właśnie w tym okresie zwykle kupujemy je najchętniej, bo ich egzotyczny smak potrafi przypomnieć o lecie. Dla wielu osób mandarynki to również ważny element świąt Bożego Narodzenia. Niestety zdarza się, że po zakupie mandarynek spotyka nas rozczarowanie - owoce okazują się być kwaśne i mało soczyste. Na co zwrócić uwagę przy ich zakupie, by mieć pewność, że będą najlepsze?

Przede wszystkim warto kupować mandarynki sprzedawane luzem. Dzięki temu mamy możliwość, by starannie wybrać każdy owoc z osobna. Czerwone, plastikowe siatki, w których często sprzedawane są owoce, nie tylko nie są dobre dla środowiska. To również trik marketingowy, który ma przekonać nas do zakupu owoców. Czerwony kolor siatki często sprawia, że owoce wydają nam się ładniejsze. To złudzenie może wprowadzić nas w błąd przy zakupie.

Najważniejsza przy wyborze mandarynek jest ich skórka. Powinna być gładka, lekko błyszczącą, a przede wszystkim intensywnie pomarańczowa. Jeśli jej kolor jest wyblakły, a na powierzchni widoczne są przebarwienia w kolorze żółtym czy zielonym, może to oznaczać, że owoc nie jest dojrzały, więc nie będzie słodki.

Jak kupić słodkie i soczyste mandarynki? Nie tylko skórka jest ważna

Oprócz dokładnego obejrzenia skórki należy zwrócić uwagę jeszcze na kilka aspektów. Owoce powinny wyglądać na świeże, być jędrne i smakowite. Ważny jest również zapach, powinien być wyraźnie wyczuwalny i przyjemny. Kolejny istotny aspekt to ciężar owoców - im cięższa mandarynka, tym więcej ma soku, czyli dostarczy więcej przyjemności z jedzenia. Słodka i soczysta mandarynka ma okrągły kształt, a jej skórka nie powinna być cienka. Gruba skórka świadczy o tym, że owoc stracił wilgotność, czyli soczystość.