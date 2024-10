Hortensje: piękne krzewy ozdobne

Hortensje to krzewy o różnobarwnych, pięknych, okazałych kwiatostanach. Polacy chętnie sadzą je w swoich ogrodach, a wszystko za sprawą ich wyjątkowego wyglądu. Odpowiednio pielęgnowane krzewy hortensji wyglądają naprawdę pięknie.

Jak wygląda hortensja.Hortensja to zazwyczaj niewysoki krzew, który rośnie w umiarkowanym klimacie. Liczne gatunki i odmiany hortensji są uprawiane jako rośliny ozdobne w wielu miejscach na świecie. Zazwyczaj przybierają formę krzewów lub niewielkich drzew. Mogą wystąpić również w formie pnączy.

Głównym elementem ozdobnym hortensji są ich kwiaty. Są one zebrane w obfite kwiatostany, które mogą składać się z bardzo wielu pojedynczych kwiatów. Hortensje mogą być białe, różowe, niebieskie i czerwone. U niektórych gatunków hortensji kwiaty przybierają różną barwę zależnie od odczynu pH gleby. Różowy kolor mają kwiaty gdy hortensje są posadzone na glebie o pH obojętnym lub zasadowym. Natomiast kolor niebieski przybierają rosnąc w glebie kwaśnej lub zawierające jony glinu.

Rodzaje hortensji uprawianych w Polsce. Najbardziej popularne w Polsce gatunki hortensji to:

Hortensja bukietowa

bukietowa Hortensja krzewiasta

krzewiasta Hortensja ogrodowa

Każda z nich ma nieco inne wymagania pielęgnacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich przycinanie.

Przycinanie hortensji przed zimą: jak przycinać hortensje jesienią

Częstotliwość przycinania hortensji lub też konieczność wykonania tego zabiegu pielęgnacyjnego w ogóle, zależy od gatunku hortensji. Inaczej bowiem będziemy się obchodzić z hortensjąbukietową a inaczej z hortensjami: ogrodową czy krzewiastą.

Jest to o tyle istotne, że cięcie w przypadku większości gatunków hortensji jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Pozwala on na to, aby rośliny przez lata zachowywały swój urok. Jednak nieprawidłowe przycinanie może spowodować uszkodzenie rośliny.

Czy powinno się przycinać hortensje na jesień.Odpowiedź brzmi: nie. Ogólnie jesień to nie jest dobry czas na przycinanie tych krzewów. Bowiem zabieg przycinania jest obciążający dla rośliny. Po jego przeprowadzeniu potrzebny jest czas na regenerację – a okres jesienno-zimowy nie jest najlepszy na tego typu działania.

Hortensja ogrodowa kwitnie na pędach, które mają minimum 2 lata. Pąki kwiatowe na kolejny sezon rozwijają się na nich już latem poprzedniego roku. Dlatego też, jeżeli przytnie się taką hortensję, to w kolejnym sezonie nie będzie kwitnąć. Ten gatunek hortensji przycina się wiosną.

W przypadku hortensjibukietowej sytuacja wygląda nieco inaczej. Zakwita ona na pędach tegorocznych. Dlatego teoretycznie możemy przyciąć pędy, a one i tak wydadzą kwiaty. Podobnie, jak w przypadku hortensji ogrodowej, oba te gatunki najlepiej. przycinać wiosną. Natomiast nie wskazane jest usuwanie kwiatów i przycinanie hortensji przed zimą. Ponieważ to osłabi roślinę i może spowodować np.: przemarznięcie jej pąków. A to z kolei sprawi, że w kolejnym sezonie krzew nie będzie kwitł.