Sprawdź, czy roślina potrzebuje nowej donicy

Jeśli Twoja roślina wygląda jakby było jej ciasno w obecnej donicy, to czas na zmianę. Sprawdź, czy korzenie wystają z otworów drenażowych lub są zwinięte na dnie donicy. Jeśli tak, to znaczy, że Twoja roślina potrzebuje więcej miejsca.

Reklama

Kup nową doniczkę, która jest tylko o jeden lub dwa cale większa od poprzedniej. Zbyt duża donica może prowadzić do nadmiaru wilgoci, co jest szczególnie problematyczne w zimowych, wilgotnych miesiącach.

Przygotuj świeżą ziemię

Użyj świeżej, bogatej w składniki odżywcze ziemi do roślin doniczkowych, która dobrze odprowadza wodę. To pomoże roślinie zachować zdrowie podczas wolniejszego wzrostu w zimie. Dzień przed przesadzeniem dobrze jest podlać roślinę. Dzięki temu bryła korzeniowa zmięknie, co ułatwi jej rozluźnienie w nowej donicy.

Przesadzanie

Delikatnie wyjmij roślinę z dotychczasowej doniczki, starając się nie uszkodzić korzeni. Rozplątuj je, jeśli są zwinięte, a następnie umieść roślinę w nowej doniczce. Po umieszczeniu rośliny w nowej donicy, lekko podlej ją, aby osadzić ziemię wokół korzeni. Uważaj, aby nie przelać – wystarczy kilka kropel.

Miejsce dla rośliny

Po przesadzeniu umieść roślinę w jasnym, ciepłym miejscu, ale z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zimnych przeciągów. Unikaj też stawiania jej w pobliżu źródeł ciepła, jak grzejniki czy kominki. Może zająć trochę czasu, zanim roślina przyzwyczai się do nowego miejsca. Po kilku dniach możesz wrócić do zwykłego harmonogramu podlewania. Przesadzanie roślin doniczkowych to doskonały sposób na zapewnienie im zdrowego wzrostu przez cały rok. Pamiętaj, aby regularnie je obserwować i dostosowywać pielęgnację do ich potrzeb.