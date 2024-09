Rośliny domowe, które przyciągają pieniądze

Rośliny domowe od lat pełnią rolę nie tylko dekoracyjną, ale również symboliczną. Niektóre z nich według przesądów mogą przyciągać do domu bogactwo, dobrobyt i pozytywną energię. Które rośliny warto mieć w swoim otoczeniu, by poczuć przypływ finansowego powodzenia? Lista jest całkiem spora.

Feng Shui a rośliny i bogactwo. Dlaczego jednak to właśnie rośliny są kojarzone z przeciąganiem bogactwa i finansowego powodzenia? Odpowiedź znajdzie sięw Feng Shui, czyli starożytnej praktyce planowania przestrzeni. Dzięki zaleceniom Feng Shui można, przy pomocy roślin, osiągnąć zgodność z naturą. Jakie to ma znaczenie? Otóż bardzo duże. Bowiem taka przestrzeń jest optymalna do życia, a przebywanie w niej ma pomagać w zachowaniu zdrowia, obfitości i dobrego samopoczucia.

Dosłowne znaczenie słowa ”Feng Shui” to ”wiatr i woda”. Są to symbole tego, co niewidzialne (wiatr) i nieuchwytne (woda). Sposoby polecane przez tę chińską, starożytną praktykę mają na celu kierowanie przepływem życiowej energii, zwanej Chi (Qi).

Co symbolizują rośliny. Rośliny, które mamy w domu, są żywym elementem przyrody. Ich obecność pozwala nam połączyć się z naturą. Jest to niezwykle ważne w zasadach Feng Shui. Bowiem to warunkuje powodzeniewkażdejdziedzinie życia, takżefinansowej. Ponadto rośliny są symbolem wzrostu, elastyczności i życzliwości. A to są elementy konieczne do tego, aby odnieść sukces w biznesie. Roślina doniczkowa jest także źródłem pozytywnej energii, która sprzyja naszemu rozwojowi. Zaś pod kątem fizjologii organizmu, obecność roślin, oczyszczanie przez nie powietrza i dostarczanie tlenu (w przypadku niektórych gatunków również w nocy) pozytywnie wpływa na organizm.

10 roślin przyciągających bogactwo, dobrobyt i pieniądze

Chcąc zapewnić sobie powodzenie finansowe, warto postawić na te gatunki roślin, które są najbardziej symbolicznie związane z bogactwem. Do wyboru jest wiele gatunków bardziej i mniej znanych gatunków roślin doniczkowych. Oto 10 z nich.

Drzewko szczęścia (drzewko pieniędzy). Jedną z najpopularniejszych roślin uznawanych za talizman finansowy jest grubosz jajowaty (Crassula ovata), czyli ”drzewko szczęścia” albo ”drzewko pieniędzy”. Uważa się, że jego obecność w domu przyciąga bogactwo i harmonię. A także dodaje energii mieszkańcom oraz odstrasza złe moce i złą energię. Roślina jest niezwykle łatwa w uprawie. Szybko się rozrasta i tworzy nowe szczepki. Zatem świetnie sprawdzi się u osób, które nie mają doświadczenia w pielęgnacji kwiatów.

Pieniążek (Pilea peperomioides). To bardzo znana roślina doniczkowa kojarzona z pieniędzmi. Najbardziej znana jest pod nazwą ”pieniążek”, którą to zyskała dzięki swoim okrągłym, błyszczącym liściom przypominającym monety.

W Chinach pilea często służy jako prezent mający zapewnić powodzenie. Pieniążek wręczany jest znajomym w sytuacji, gdy podejmują pierwszą pracę, a także świeżo upieczonym rodzicom.

Paproć. Paproć to roślina o długiej tradycji w wierzeniach ludowych, gdzie często była symbolemochrony i dobrobytu. Uważa się, że jej obecność w domu może przyciągać szczęście i stabilność finansową. Przypisuje się jej także zdolność do poprawiania samopoczucia domowników i wprowadzaniaspokoju. Paproć dobrze rośnie w półcieniu i w wilgotnym środowisku, dlatego idealnie nadaje się do mniej słonecznych wnętrz. Ponadto doskonale oczyszcza powietrze z toksyn. Zgodnie z Feng Shui umieszcza się ją w miejscach, gdzie energia może się zablokować – roślina ta ma wówczas wzmocnić jej przepływ. Paproć symbolizuje także równowagę i stabilizację, co jest kluczowe również w kwestiach finansowych.

Szczęśliwy bambus.Dracena Sandera (znana jako ”szczęśliwy bambus” czyli ”Lucky Bamboo”), według przesądów przynosi nie tylko pieniądze, ale także zdrowie i ochronęprzedkłopotami. Popularna szczególnie w Azji, dobrze rośnie w jasnych miejscach i jest doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą wprowadzić więcej pozytywnej energii do swojego życia. Chińczycy nazywają ją FuGweyZchu, co oznaczabogactwo i energię. Według Feng Shui znaczenie dla bogactwa ma nie tylko sama roślina, ale również liczba jej łodyg. Bowiem: 3 łodygi wróżą szczęście, 5 przynosi bogactwo, zaś 7 gwarantuje zdrowie.

Gloksynia doniczkowa (Sinningia speciosa). Kwiat ten uważany jest za talizman, który przynosi właścicielowi dobrobyt i sukces. Gloksynia ma sprzyjać kreatywnemu myśleniu oraz generowaniu nowych pomysłów, których wdrożenie można przekuć się w finansowe powodzenie.

Acuba (złote drzewo). Tej mało znanej w Polsce roślinie przypisuje się moc ochrony przed problemami. Złote drzewo ma także sprowadzać do domu spokój i równowagę. Ponadto posiadanie tej rośliny ma zachęcać do rozwoju i wykorzystywania w pełni swojego potencjału w życiu zawodowym. Co zaś przekłada się na dobrobyt finansowy.

Monstera. Monstera to roślina doniczkowa, która nie tylko stała się symbolem nowoczesnych wnętrz, ale także wiąże się z przyciąganiem bogactwa. Jej duże, podziurawione liście symbolizują przepływ energii i bogactwa. Monstera dobrze rośnie w ciepłych, wilgotnych warunkach, a jednocześnie jest stosunkowo mało wymagająca. W Feng Shui roślina ta pomaga w utrzymaniu stabilności finansowej i zachowaniu harmonii w domu. Postawiona w odpowiednim miejscu w domu, może wzmocnić przepływ pozytywnej energii finansowej. Ponadto sam wygląd tej rośliny kojarzy się z bogactwem. Bowiem monstera wprowadza do wnętrza luksusowy klimat, a jej bujne liście dodają elegancji.

Pachira Aquatica (”money tree”). To kwiat o magicznej mocy przyciągania pieniędzy. Pachira Aquatica, znana także jako ”pachira wodna” lub "drzewo pieniędzy", jest jedną z najpopularniejszych roślin, które według starej chińskiej tradycji organizacji przestrzeni przyciągają bogactwo. Money tree posiada pleciony pień, który symbolizuje wzajemne powiazania przynoszące sukces materialny oraz długowieczność. Według wierzeń, pachira ustawiona w południowo-wschodnim rogu domu wzmacnia przepływ energii pieniężnej. Działa także jako talizman na powodzenie w nowych przedsięwzięciach. Jej obecność w domu ma symbolizować pomnażanie bogactwa i sukcesy zawodowe.

Dolarowa winorośl. Xerosicyos danguyi - inaczej ”dolarowa winorośl” albo ”Silver Dollar Plant” - to rzadko spotykana, efektowna roślina doniczkowa. Dolarowa winorośl ma ciekawy pokrój oraz oryginalne liście w kształcie monet. Uważa się, że sprowadza do domu dobrobyt i bogactwo. Roślina ta należy do sukulentów - lubi słońce i idealnie sprawdza się uprawiana na słonecznych parapetach.

Skrzydłokwiat. Skrzydłokwiat to roślina, która nie tylko oczyszcza powietrze, ale również, według wierzeń, przyciąga pomyślność i spokój. To symbol zdrowia i bogactwa. Jego białe kwiaty symbolizują harmonię i dobre relacje – to zaś sprzyja rozwojowi finansowemu. Znana jest również mianem rośliny ciszy i spokoju. Bowiem rosnąc w atmosferze kłótni i konfliktów, skrzydłokwiat może szybko zmarnieć. To piękny kwiat dedykowany głównie kobietom. W Feng Shui skrzydłokwiat często jest używany do oczyszczania energii w pomieszczeniach, w tym do usuwania blokad finansowych.

Roślina ta wymaga umiarkowanego oświetlenia i regularnego podlewania, ale jest stosunkowo łatwa w uprawie. Umieszczona w domowym biurze lub miejscu pracy może wzmocnić koncentrację i sprzyjać podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych. Jej energia pomaga również w relaksie i równowadze emocjonalnej. To zaś sprzyja nie tylko lepszym wynikom zawodowym, ale także powodzeniu w życiu prywatnym.