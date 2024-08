Problem z mrówkami na kostce brukowej

Kostka brukowa to ważny element posesji, nie tylko estetyczny ale również funkcjonalny. Ładny i zadbany chodnik na naszej posesji wygląda ładnie i jest dla nas bezpieczny. Aby jednak kostka brukowa w pełni spełniała swoje funkcje, powinna być regularnie czyszczona. Wówczas to usuwa się z niej plamy, mech i wszystko to, co pogarsza jej wygląd i funkcjonalność. Jednym z problemów są także gnieżdżące się w przestrzeniach między kostkami owady takie jak mrówki.

Mrówki, małe owady, które są znane właściwie każdemu, mogą pojawić się w każdym ogrodzie. Niewielka ilość mrówek nie powinna absolutnie budzić naszego niepokoju. Bowiem owady te spełniają w ogrodzie kilka ważnych funkcji. Zazwyczaj mrówki są owadami pożytecznymi, które pomagają utrzymać ogród w czystości. A to dlatego, że usuwają one resztki organiczne z trawnika, rozkładają materię roślinną, materią organiczną. Poza tym mrówki kopią tunele i tworzą mrowiska, tym samym pomagając w napowietrzaniu i ulepszaniu struktury gleby. A to przyczynia się do lepszego przepływu wody oraz składników odżywczych dla roślin. Mrówki mogą przenosić również nasiona niektórych roślin, przyczyniając się do ich rozsiewania po całym ogrodzie, co jest zjawiskiem zazwyczaj korzystnym.

Problem z mrówkami w ogrodzie pojawia się wówczas, gdy populacja mrówek staje się zbyt duża, zbyt liczna - tak, że widzimy tego negatywne skutki. Jednak już nawet mniejsza ich ilość jest niepożądana jeśli zasiedlają one przestrzenie w kostce brukowej.

Mrówki na kostce brukowej można dostrzec od razu. Będą widoczne nie tylko same owady przemieszczające się po jej powierzchni oraz w zagłębieniach między kostkami. Ale również zauważyć będzie można kopczyki z piasku i ziemi. Choćowady te są niewielkie i wydawać by się mogło, że nie powinny zaszkodzić naszemu chodnikowi, to jest to nie prawda. Działalność tych małych insektów może doprowadzić nawet do zapadania się kostki brukowej lub powstawania nierówności. Jeśli chcemy pozbyć się mrówek z kostki brukowej, warto sięgnąć po naturalne metody na mrówki i stosować je na tej ograniczonej powierzchni.

Jak pozbyć się mrówek z kostki brukowej: trzy sprawdzone sposoby

Czyszczenia kostkibrukowej jest to ważna czynność w pielęgnacji ogrodu. Pomaga ona utrzymać jego estetykę, a także zadbać o trwałość nawierzchni. Ponieważ kostkabrukowa narażona jest nie tylko na zmieniające się warunki atmosferyczne ale również na wpływ różnych organizmów, w tym owadów czy roślin, aby ogród ładnie wyglądał, warto ją regularnie czyścić.

Co zrobić aby pozbyć się nieproszonych gości, takich jak mrówki, z kostkibrukowej? Można skorzystać z kilku sposobów:

Soda oczyszczona . Jest to skuteczny środek nie tylko na mech i chwasty, ale również na mrówki. Dlatego sodę oczyszczoną możemy wsypać do szczelin między kostkami .

. Jest to skuteczny środek nie tylko na mech i chwasty, ale również na mrówki. Dlatego sodę oczyszczoną możemy wsypać do szczelin między . Ziemia okrzemkowa. To lekki proszek, który można zakupić np.: w sklepie ogrodniczym. Wysypujemy ją na kostkę brukową skupiając się na miejscach, w których bytują mrówki.

Zabiegi z ziemią okrzemkową i sodą oczyszczoną co jakiś czas trzeba powtórzyć. Zwłaszcza po deszczu lub wietrznym dniu.