Historia kawy

Kawa to gorący napój przyrządzany z palonych, a następnie zmielonych lub też poddanych instantyzacji ziaren kakaowca. Nazwa "kawa" pochodzi prawdopodobnie od dawnej nazwy etiopskiego miasta Kaffa. Bowiem ten region słynął z uprawy kawy. Owoce kakaowca były wykorzystywane w Etiopii już 1000 lat przed naszą erą.

Pojawiają się różne wersje dotyczące historii kawy w formie podobnej do znanej nam obecnie kawy parzonej. Prawdopodobnie metoda prażenia nasion kawy, a następnie przyrządzania z nich napoju została opracowana w Jemenie. Następnie wędrujący po całym Półwyspie Arabskim Beduini mieli rozpowszechnić ten napój w regionie.

Spowalnia procesy starzenia i pobudza. Wpływ kawy na nasz organizm

Picie kawy ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Duża zawartość antyutleniaczy w kawie z ekspresu powoduje spowolnienie procesów starzenia. Kawa również podnosi ciśnienie, co może działać na nas korzystnie pobudzająco - o ile nie mamy problemów ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Przyspiesza również przemianę materii. Ponadto picie tego gorącego napoju może także zmniejszyć ryzyko występowania nowotworów układu pokarmowego.

Ile filiżanek kawy możemy wypić dziennie?

Maksymalna bezpieczna dawka kofeiny wynosi do 400 mg na dobę. A to oznacza teoretycznie możliwość wypicia 4 do 5 kaw dziennie. Jest to ilość maksymalna i dotyczy ona wyłącznie osób, które są na tyle "odporne" na działanie kofeiny, że mogą sobie pozwolić na wypicie takiej ilość kawy.

Jest wiele rodzajów kawy. Różnią się one m.in.: smakiem czy zawartością kofeiny. Najpopularniejsze to arabica i robusta. Kawa arabica ma łagodny smak, przez co uznawana jest za szlachetniejszą. Natomiast robusta jest kawą zawierającą więcej kofeiny i ma bardziej wyrazisty smak. Wybór jest duży i każdy znajdzie coś dla siebie.

Kiedy kawa może zaszkodzić?

Pamiętajmy jednak o tym, że kofeina znajduje się nie tylko w kawie, ale również w: kakao, czekoladzie, cukierkach z dodatkiem kofeiny, w napojach typu cola, a także może pojawić się w niektórych lekach. Zatem, żeby przekroczyć maksymalną dawkę, wcale nie trzeba wypijać kilka filiżanek kawy dziennie.

Dlatego byśmy mogli w pełni skorzystać z dobroczynnych właściwości kawy, należy zachować umiar w jej piciu. Możemy wypić 2 do 3 filiżanek dobrej jakościowo kawy dziennie. Taka ilość nam mnie zaszkodzi. Natomiast przekraczając dzienny limit możemy czuć się nadmiernie pobudzeni, a w przypadku regularnego spożywania zbyt dużej ilości kawy parzonej z pozostawionymi w filiżance fusami mogą u nas wystąpić problemy zdrowotne w postaci chociażby wrzodów żołądka. Kawa może również uzależniać i powodować stany lękowe.

Jaką kawę najlepiej pić?

Najlepsza dla naszego zdrowia jest kawa z ekspresu ciśnieniowego. Bowiem w tym przypadku zmielone ziarna kawy zostają w wodzie na krótko. A czym krócej, tym lepiej.

Jeśli chodzi o wybór między przyrządzoną tradycyjnie kawą sypaną, a kawą rozpuszczalną, to nie jest on tak do końca oczywisty. Kawa rozpuszczalna jest poddawana obróbce, dlatego też ma mniejszą zawartość substancji aktywnych, niż kawa sypana. Ponadto ziarna kawy, które są używane do jej wytworzenia, są przeważnie gorszego sortu. Natomiast zaletą tego rodzaju kawy jest na pewno jej łagodność oraz mniejsza zawartość kofeiny - dzięki temu mniej podrażnia śluzówkę żołądka. Kawa sypana jest natomiast bardziej naturalna. Warto wybrać kawę ziarnistą, którą sami zmielimy w młynku.