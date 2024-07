Ile odmian mają pomidory?

Choć przywykliśmy głównie do pomidorów czerwonych, to warzywa te mają tak naprawdę wiele odmian – tych uprawianych nawet kilkaset. Różnią się kształtem, wielkością czy kolorem. Dostępne są pomidory żółte, pomarańczowe, czekoladowe czy nawet czarne. Te ostatnie są uznawane za najzdrowszą z odmian.

Skąd czarny kolor w pomidorach?

Tak naprawdę w czarnych pomidorach tylko skórka ma ten kolor, a wnętrze jest intensywnie czerwone lub bordowe. Ta barwa to zasługa dużej zawartości antocyjanów – związków fenolowych, dzięki którym owoce i warzywa mają ciemny odcień. Może to być czerwień, fiolet czy właśnie czerń.

Jak wskazuje serwis Holistic, naukowcy odpowiedzialni za pojawienie się czarnych pomidorów podkreślają, że ich kolor nie jest wynikiem inżynierii genetycznej. Powstał bowiem dzięki skrzyżowaniu materiału genetycznego pomidora z borówką.

Właściwości zdrowotne czarnych pomidorów

Czarne pomidory zazwyczaj są średniej wielkości, bardzo intensywne w smaku. To jedna z późnych odmian. Jest uznawana za najzdrowszą, jakie są więc jej zdrowotne właściwości?

Czarne pomidory zawierają potas. Oprócz tego, że dzięki ich spożywaniu można uzupełniać jego niedobory, to jego zawartość może też pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi.

potas. Oprócz tego, że dzięki ich spożywaniu można uzupełniać jego niedobory, to jego zawartość może też pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Zawarta w tej odmianie witamina C wspomaga układ odpornościowy . Dzięki temu skuteczniej walczy on z infekcjami.

. Dzięki temu skuteczniej walczy on z infekcjami. Skórka pomidora zawiera likopen, który ma właściwości przeciwnowotworowe . Ma dobry wpływ na zdrowie, korzystnie działa na przykład na prostatę.

. Ma dobry wpływ na zdrowie, korzystnie działa na przykład na prostatę. Zawarte w czarnych pomidorach antocyjany to silny przeciwutleniacz . To z kolei oznacza, że może pomóc w walce z wieloma schorzeniami. Oprócz niektórych rodzajów nowotworów będzie to też między innymi cukrzyca typu 2 czy choroby sercowo-naczyniowe.

. To z kolei oznacza, że może pomóc w walce z wieloma schorzeniami. Oprócz niektórych rodzajów nowotworów będzie to też między innymi cukrzyca typu 2 czy choroby sercowo-naczyniowe. Błonnik zawarty w tej odmianie pomidorów wspomaga trawienie.

Czarne pomidory – w jakiej formie je spożywać?

Czarne pomidory trudno dostać w sklepie. Kto ma taką możliwość, może jednak bez problemu hodować je na swojej działce, ponieważ nasiona są łatwo dostępne. Jak włączyć czarne pomidory do diety? W jakiej formie można je jeść?

Oczywiście ta odmiana pomidorów jest idealna do jedzenia ich na surowo, bez żadnej obróbki. Jest naprawdę smaczna, więc bez problemu może posłużyć jako przekąska, dodatek do kanapek lub składnik sałatek. Ponadto z czarnych pomidorów można zrobić też pyszny, bardzo aromatyczny sos – na przykład do makaronu. Co ciekawe, czarne pomidory są też idealne w formie konserwowej czy kiszonej. Przyrządzenie go w takiej formie sprawi, że można go spożywać przez cały rok.