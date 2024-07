Liście są niezbędne do fotosyntezy, jednak jeśli jest ich zbyt dużo, opóźniają dojrzewanie pomidorów i zasłaniają owoce. Poza tym mogą utrudniać cyrkulację powietrza, co wiąże się z ryzykiem chorób grzybowych. Usuwając część z nich, zapewniamy roślinie lepsze warunki do wzrostu. Pomidory są lepiej doświetlone, szybciej rosną i są także smaczniejsze oraz bardziej aromatyczne. Warto pamiętać o tym, że liście nie powinny mieć kontaktu z wodą i z mokrym podłożem, bowiem w ten sposób zwiększa się ryzyko choroby.

Które liście pomidorów należy obrywać?

Mając na uwadze powyższe kwestie, mogłoby się wydawać, że liście nie pomagają, a szkodzą pomidorom. Oczywiście wcale tak nie jest. Nie możemy usunąć wszystkich liści, bowiem rośliny nie byłyby w stanie przetrwać. Poza tym, jeśli zbytnio ogołocimy krzaki, pomidory nie wypuszczą już nowych owoców. Jak zatem należy podejść do tematu wycinania?

W pierwszej kolejności usuwamy liście rosnące od dołu i stykające się z ziemią. To właśnie one są najczęściej moczone podczas podlewania. Pozbywamy się także wszystkich żółtych liści oraz tych, na których znajdują się plamy lub inne objawy choroby.

Jednorazowo usuwamy od 1 do 3 liści. Dzięki temu nie zakłócimy funkcjonowania roślin.

Kiedy i jak obrywać liście roślin?

Warto wiedzieć, że duże znaczenie ma nie tylko to, które liście obrywamy w pierwszej kolejności, ale również moment ich wycinania. Do takich zabiegów możemy przystąpić, gdy na pomidorach pojawią się już pierwsze owoce. W miarę wyrastania kolejnych, można poruszać się do góry, usuwając liście z wyższych partii.

Zaleca się obrywanie liści w słoneczny i pogodny dzień. Nie należy robić tego podczas deszczowej pogody oraz w momencie, gdy liście są mokre od wody, np. po podlewaniu. Wynika to z faktu, iż po usunięciu liścia, na roślinie pozostaje niewielka rana. Jeśli będzie miała kontakt z wilgocią, istnieje duże ryzyko pojawienia się choroby grzybowej. Takie czynności najlepiej wykonać rano lub późnym popołudniem.

Czym najlepiej usuwać liście? Można to robić za pomocą dłoni lub sekatora. Zarówno dłonie, jak i narzędzie powinny być czyste. Pozwoli to uniknąć ryzyka przeniesienia choroby z innych roślin. Ważne, aby urwać cały liść, razem z ogonkiem u nasady. Jeśli pozostawimy jego część, fragment może gnić i tym samym osłabi pomidory.

Usuwanie pędów bocznych i ogławianie pomidorów - czy te zabiegi są konieczne?

Oprócz usuwania liści w przypadku wielu gatunków pomidorów konieczne jest również usuwanie bocznych pędów oraz tzw. ogławianie, czyli usuwanie wierzchołka głównego pędu. Te zabiegi nie są konieczne jedynie wtedy, gdy uprawiamy pomidory samokończące lub karłowe. Pędy boczne, czyli wilki wyrastają z rozgałęzień, czyli miejsc gdzie liść styka się z łodygą. Ich usuwanie jest konieczne, jeśli chcemy, aby roślina była prowadzona na jeden pęd, ewentualnie dwa lub trzy. Zaniedbując tę czynność, pomidory będą nadmiernie zagęszczone i będą rozrastać się na boki zamiast w górę. Niestety ucierpią na tym również owoce, których będzie mniej. Pędy najlepiej usuwać od nasady, gdy mają już kilka cm.

Ogławianie ma na celu zastopowanie dalszego wzrostu pomidorów. Dzięki temu roślina skupi się na szybszym dojrzewaniu owoców. Usuwanie wierzchołków głównych pędów najlepiej przeprowadzić około 2 miesiące przed zakończeniem uprawy. Zwykle są to okolice połowy sierpnia. Po usunięciu wierzchołka, nad ostatnim rozwiniętym kwiatostanem powinny jeszcze znajdować się 2-3 liście.