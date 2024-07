Naparstnica purpurowa: co to za roślina

Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.) to gatunek rośliny należący do rodziny babkowatych. Po raz pierwszy została opisana w XVI wieku przez szwajcarskiego botanikaLeonharta Fuchsa w jego książce na temat ziół. W Polsce została rozpowszechniona w XVIII-XIX wieku jako roślina ozdobna.

Naparstnica purpurowa ma piękne kwiaty i idealnie nadaje się do zarówno małych jak i większych ogrodów. Ta wyjątkowa roślina rewelacyjnie prezentuje się na rabatach, dużych skalnikach oraz w ozdobnych pojemnikach. Możemy ją sadzić zarówno w większych grupach, jak i pojedynczojakosoliter (czyli jako efektowna roślina wyeksponowana na otwartej przestrzeni). Jest to roślinamiododajna, która zwabia do ogrodu pożyteczne owady takie jak motyle czy trzmiele.

Reklama

Gdzie rośnie naparstnica purpurowa.Naparstnicapurpurowa rośnie dziko w Europie Środkowej i Zachodniej, wraz z Półwyspem Iberyjskim. Poza tym możemy ją spotkać również w Północnej Afryce, w Maroko. Jako tzw. gatunek zawleczony, naparstnica rośnie także w Amerykach: Północnej i Południowej oraz w Australii i Nowej Zelandii.

Reklama

Jak wygląda naparstnica purpurowa. Naparstnica to roślina dwuletnia, a niekiedy bylina, która dorasta do 1,2-1,5 metra. Jej pojedyncze, grube łodygi wyrastają z kłącza. Ich górne części pokryte są drobnymi, gęstymi włoskami. Tuż przy ziemi naparstnica purpurowa posiada różyczkę liści odziomkowych. Natomiast występują u niej również liście łodygowe, delikatnie mszone na dolnej stronie, o wymiarach: 10-40 cm długości i 4-15 cm szerokości. Blaszka liści jest jajowato lancetowata lub szeroko jajowata.

Największą ozdobą naparstnicy są niewątpliwie jej pięknekwiaty. Wyrastają one z górnej części łodygi, tworząc jednostronne grono. Kwiatynapastnicy są duże, dzwonkowate i zwieszają się w dół. Mają one różnebarwy: białą, jasnożółtą oraz wszystkieodcienieróżu - w tym również barwę purpurowo-czerwoną. Zaś wewnątrz ich pięciodziałkowych kielichów zazwyczaj występują ciemniejsze plamki. Naparstnica purpurowakwitnie od czerwca do sierpnia.

Wymagania uprawowe i pielęgnacja naparstnicy purpurowej

Naparstnica purpurowa rośnie głównie w świetlistych lasach. Spotkamy ją na porębach leśnych czy obrzeżach ekosystemów leśnych. Może rosnąć także w wolnych przestrzeniach kosodrzewiny czy w górskich ziołoroślach.

Podłoże dobre dla naparstnicy purpurowej. Jeśli chcesz poznać wymagania uprawowe rośliny, którą wybrałeś do swojego ogrodu, to idealnymi wskazówkami dotyczącymi jej pielęgnacji będą warunki, w których rośnie dziko. I tak pod kątem podłoża, w naturalnych warunkach naparstnicapurpurowa wymaga do swojego wzrostu i rozwoju żyznej gleby. Przy czym nie ma różnicy, czy jest to np.: podłoże granitowe czy wapienne. Ważne, aby gleba była zasobna w składniki odżywcze. Gleba pod uprawę naparstnicy purpurowej powinna być umiarkowanie wilgotna i dobrze przepuszczalna. Dobrze, by jej pH wynosiło 6-7.

Stanowisko idealne dla Digitalis purpurea.Naparstnica preferuje stanowiska lekko zacienione. Najbardziej lubi rosnąć w półcieniu.

Podlewanie naparstnicy purpurowej.Naparstnicy sprzyja umiarkowane podlewanie. Roślina ta toleruje wyłącznie lekkie przesuszenie. Niemniej jednak lepiej podlewać ją zbyt mało, niż zbyt mocno. Gdy naparstnica purpurowa nie ma nadmiaru wilgoci, wówczas zdrowo rośnie i jest odporna na szkodniki.

Nawożenie. Wskazane przede wszystkim wprzypadku gleb mniej zasobnych. Wówczas naparstnicę purpurową możemy nawozić co 1-2 tygodnie, począwszy od maja do lipca. Najlepsze tutaj będą nawozy dla roślin kwitnących, które zawierają mniej azotu, natomiast więcej potasu i fosforu - minerałów sprzyjających kwitnieniu.