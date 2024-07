Co można siać w lipcu w ogrodzie i na balkonie

Pierwszy miesiąc wakacji to dla wielu osób czas zasłużonego odpoczynku. Słoneczna pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wymarzony urlop. Lipiec to bowiem bardzo pracowity okres dla ogrodników, rolników i sadowników.

W lipcu trzeba wykonać wiele różnych zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodzie, sadzie czy na polu. To również czasintensywnychzbiorów. Każdy, kto ma choćby niewielki ogród, doskonale wie, że lipiec jest miesiącem pracowitym i pełnym wyzwań.

Zazwyczaj okres letni kojarzony jest przede wszystkim z pielęgnacją już posadzonych roślin. Jednak w lipcu możemy także wysiewać oraz sadzić różne rośliny. To doskonały moment, aby pomyśleć o warzywach, ziołach i kwiatach, które mogą jeszcze zdążyć zakwitnąć lub wydać plony przed nadejściem chłodniejszych dni. Dzięki temu nasz ogród czy balkon nadal mogą cieszyć oko pięknymi kolorami. A domowy warzywnik zapewni nam świeże produkty przez całe lato.

Jakie warzywa siać i sadzić w lipcu

Wbrew pozorom lato to okres, w którym możemy sadzić wiele gatunków kwiatów, ziół i warzyw. Lipiec to czas w którym zazwyczaj jest ciepło i słonecznie. Są jednak rośliny, które po posadzeniu czy wysianiu bardzo dobrze radzą sobie w takich warunkach.

Do warzyw które można siać lub sadzić w lipcu zaliczamy m.in.:

burak ćwikłowy;

burak liściowy;

brukselka;

cukinia;

cykoria;

fenkuł;

jarmuż;

kapusta pekińska;

koper ogrodowy;

por;

pietruszka naciowa;

roszponka;

rukola;

rzepa;

rzodkiew;

rzodkiewka;

sałata;

szczypiorek.

Można rozważyć także wysiew i sadzeniewarzyw takich jak np.: marchew, ogórki: gruntowe, meksykańskie czy szklarniowe, pomidor, papryka, cukinia, dynia, fasola, groch, kabaczek, kalafior, patison czy kalarepa. Jednak wybierając warzywa z tej grupy możemy spodziewać się mniejszych zbiorów.

Jakie kwiaty możemy wysiać w lipcu

W lipcu możemy wysiewać nie tylko niektóre warzywa czy zioła, ale również kwiaty. Szybko kwitnące gatunki i odmianyroślinozdobnych są idealne na letni wysiew. Dzięki temu możemy dodać więcej koloru do naszego ogrodu czy balkonu.

Kwiaty, które możemy wysiać w lipcu to: