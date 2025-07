W pracach nad projektem uczestniczyła organizacja Breakthrough T1D zajmująca się dziećmi i młodzieżą chorymi na cukrzycę. W USA u około 300 tys. dzieci i stwierdzono cukrzycę typu 1.

Pompa insulinowa i glukometr w zestawie

Lalka została zaprezentowana we wtorek. Oprócz pompy insulinowej, którą nowa Barbie ma przyczepioną do talii, kasztanowa piękność ma na ramieniu stały glukometr w kształcie serca w charakterystycznym odcieniu różu Barbie. Na wystającym z jej torebki telefonie komórkowym wyświetla się aplikacja wskazująca odczyty poziomu cukru.

Możliwość zwiększenia wiedzy o chorobie

Możliwość przyczynienia się do zwiększenia wiedzy o chorobie, która dotyka tak wiele rodzin, jest dla nas bardzo ważna – powiedział stacji ABC Aaron J. Kowalski, dyrektor generalny Breakthrough T1D. To zaszczyt współpracować z marką, która tak jak my pokazuje dzieciom, że życie z cukrzycą typu 1 może być pełne i dawać poczucie siły – powiedział stacji ABC Aaron J. Kowalski, dyrektor generalny Breakthrough T1D.

Czym charakteryzuje się cukrzyca typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą chorobą, która charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Zazwyczaj diagnozowana jest w dzieciństwie. Organizm osoby chorej nie produkuje wystarczającej ilości hormonu insuliny lub nie wytwarza jej wcale. Różni się od znacznie częściej wykrywanej cukrzycy typu 2, w której ludzie nadal są w stanie wytwarzać insulinę, ale ich komórki przestają na nią reagować.

Krista Berger z firmy Mattel oświadczyła, że zainaugurowana we wtorek lalka pomaga dzieciom kształtować wczesne postrzeganie świata i dzieci cierpiące na tę chorobę mogą łatwiej odnaleźć siebie w "wymyślanych przez siebie historiach i lalkach, które kochają".

Specjalne Barbie wśród najpopularniejszych

Wcześniej firma wprowadziła na rynek setki modeli lalki, w różnych strojach, z różnymi kolorami włosów, skóry i oczu, reprezentujących miłośniczki rozmaitych hobby i przedstawicielki licznych zawodów. W ofercie jest również Barbie z aparatem słuchowym, niewidoma Barbie używająca laski i lalka z protezą nogi.

Firma przekazała, że niewidoma Barbie i lalka z zespołem Downa należały do najpopularniejszych lalek serii Fashionista w ubiegłym roku.