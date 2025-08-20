Pieczywo wyrzucamy do śmieci na potęgę

Według raportu Federacji Polskich Banków Żywności „Nie Marnuj Jedzenia 2024” pieczywo wciąż pozostaje produktem, który najczęściej trafia do kosza. Ponad dwie trzecie badanych przyznało, że wyrzuca chleb czy bułki, a powód jest prosty – ich świeżość utrzymuje się bardzo krótko. To sprawia, że mimo ogromnej popularności pieczywa w codziennej diecie, znaczna część kupionych bochenków i bułek kończy w śmieciach. W skali kraju problem jest ogromny. W polskich domach marnuje się blisko 3 miliony ton żywności rocznie, a aż 45% respondentów otwarcie przyznaje, że zdarza im się wyrzucać jedzenie. Pieczywo, ze względu na swoją nietrwałość, od lat zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w tej statystyce.

Reklama

Jak przechowywać pieczywo?

Są jednak sposoby, by wyrzucać mniej pieczywa, a pierwszym i najważniejszym z nich jest jego odpowiednie przechowywanie. Chleb i bułki najlepiej trzymać w chlebaku, który zapewnia im dostęp do powietrza, a jednocześnie chroni przed nadmiernym wysychaniem. Ważne jest również używanie naturalnych materiałów, np. lnianych lub bawełnianych woreczków, które pozwalają pieczywu „oddychać” i spowalniają proces czerstwienia. Dobrym rozwiązaniem jest też mrożenie. Zamrożony bochenek można rozmrażać stopniowo, według potrzeb, co pozwala uniknąć wyrzucania dużych ilości chleba. Dzięki takim prostym nawykom świeżość pieczywa można zachować na dłużej, a jednocześnie znacząco ograniczyć jego marnowanie.

Reklama

Jak mrozić pieczywo?

Mrożenie pieczywa to jeden z najskuteczniejszych sposobów na jego dłuższe przechowywanie i ograniczenie strat. Przed włożeniem do zamrażarki warto podzielić chleb na mniejsze porcje lub pojedyncze kromki, dzięki temu można rozmrażać tylko tyle, ile faktycznie potrzebujemy, bez ryzyka, że reszta spleśnieje. Pieczywo najlepiej pakować w szczelne woreczki lub pojemniki przeznaczone do zamrażania, aby nie nasiąknęło zapachami innych produktów. Rozmrażanie najlepiej przeprowadzać powoli, w temperaturze pokojowej lub w piekarniku przez kilka minut, co pozwala przywrócić mu świeżość i chrupkość. Taki sposób przechowywania sprawia, że pieczywo może zachować dobrą jakość nawet przez kilka tygodni.

Włóż do chlebaka ten produkt. Pieczywo będzie chrupiące i świeże

Poza mrożeniem istnieje też inny, prosty sposób na to, by pieczywo dłużej zachowało świeżość i chrupkość. Wystarczy, że w pojemniku lub chlebaku, w którym przechowujesz chleb, umieścisz dwie kostki cukru. Choć na pierwszy rzut oka może się to wydawać nietypowe, trik ten jest niezwykle skuteczny. Cukier wchłania nadmiar wilgoci z otoczenia, dzięki czemu pieczywo nie pleśnieje i zachowuje aromat oraz strukturę jak świeżo upieczone. To prosty sposób, który pozwala cieszyć się smakiem chleba znacznie dłużej, bez konieczności codziennego kupowania świeżego bochenka.

Czy pieczywo można przechowywać w lodówce?

Przechowywanie pieczywa w lodówce wbrew pozorom nie jest najlepszym rozwiązaniem. Chociaż niska temperatura doskonale sprawdza się przy utrzymaniu świeżości wielu produktów spożywczych, w przypadku chleba czy bułek powoduje szybsze tracenie smaku i twardnienie. Chleb staje się wtedy suchy i mniej aromatyczny. Optymalna temperatura do przechowywania pieczywa wynosi 18–22°C, dlatego najlepiej trzymać go w chlebaku lub w dobrze wentylowanym pojemniku w temperaturze pokojowej.