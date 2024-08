Warzywa: dlaczego warto je jeść

Czym są warzywa.Warzywa to istotny element naszej diety. Pojęciem tym określa się grupę roślin jadalnych. Są to rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie, które w całości lub w części mogą być spożywane przez człowieka.

Dlaczego warto jeść warzywa. Warzywa zawierają wiele cennych składników odżywczych korzystnych dla zdrowia. Cechują się dużą zawartością błonnika, solimineralnych oraz witamin - zwłaszcza witaminy A oraz witaminy C. Warzywa to nieodzowny element diety. Nie spożywanie warzyw w ogóle lub spożywanie ich w zbyt małej ilości jest bardzo często powodem niedoborów ważnych składników odżywczych i awitaminoz. Aco za tym idzie: to wszystko skutkuje zaburzeniami funkcjonowania zarówno poszczególnych układów i organów, jak i całego organizmu. Według zaleceń powinno się jeść owoce i warzywa 5 razy dziennie a korzyści z tego jest bardzo wiele.

Choć wiele warzyw możemy kupić właściwie przez cały rok, to jednak najlepsze i najzdrowsze są te krajowe,które jemy i w które zaopatrujemy się w okresie ich plonowania. Największą wartość odżywczą mają świeże warzywa, które nie poddajemy żadnej obróbce termicznej. Jednak problemem może być kwestia odpowiedniego przechowywania warzyw tak, aby zachowały one wysoką jakość i świeżość na dłużej.Jest jednak na to skuteczny sposób.

Jak przedłużyć świeżość warzyw: prosty trik aby warzywa zachowały świeżość na dłużej

Jak zachować świeżość warzyw na dłużej? Niestety wysokie temperatury i nieodpowiedni sposób przechowywania mogą sprawić, że warzywa szybciej się popsują. Część warzyw takich jak np.: marchew, pietruszka, kapusta, kukurydza, szparagi, kalafior, brokuł, brukselka, sałata czy też szpinaknależy przechowywać w lodówce. Warzywa zawierają dużo wody i są bardzo narażone na działanie wilgoci, która to sprzyja rozwojowi pleśni i innych mikroorganizmów.

Istnieje jednakskuteczny sposób, który może przedłużyć ich świeżość. Jak podaje portal Kobiece Inspiracje (kobieceinspiracje.pl), wystarczy w tym celu użyć zwykłej gąbki do mycia naczyń.

Sposób na przedłużenie świeżości warzyw z gąbką. Jak przedłużyć świeżość warzyw przy pomocy gąbki do mycia naczyń? Otóż wystarczy wybrać odpowiednią gąbkę - czyli taką, która jest nowa, czysta i nie była wykorzystywana do żadnych innych celów. Gąbkę umieszczamy w rogu szuflady w lodówce przeznaczonej na warzywa. Pozostawiamy ją na około tydzień, po czym wymieniamy na nową. Jeśli zauważymy, że jest mocno wilgotna, wówczas warto ją wymienić wcześniej.

Alternatywną metodą może być również wykorzystanie innych przedmiotów, które pomogą w kontroli wilgoci. Są to np.: ręczniki papierowe czy specjalne maty pochłaniające wilgoć.