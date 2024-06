Reklama

Kalina koralowa (Viburnum opulus) to popularny krzew ozdobny, który spotkać można w wielu polskich ogrodach i parkach.Naturalnie występuje w Europie i Azji. Jest ceniony za swoje piękne kwiaty, owoce i liście, a także za właściwości lecznicze. Jest to roślina o bogatej historii i licznych zastosowaniach, zarówno w medycynie naturalnej, jak i w kuchni.

Kalina koralowa - co to za krzew?

Kalina koralowa, należąca do rodziny kalinowatych, jest szeroko rozpowszechniona w Europie, na Dalekim Wschodzie, w Ameryce Północnej oraz w środkowo-zachodniej Azji. Doceniana jest nie tylko za swoje imponujące rozmiary, osiągające nawet 6 metrów wysokości, lecz przede wszystkim za urocze kwiaty, które zdobią jej gałęzie od maja do czerwca. W tym okresie przypomina nieco hortensję, co przyciąga wiele osób do jej sadzenia. Później roślina zachwyca czerwonymi jagodami, z których można przygotować różne przetwory, choć owoce te nie nadają się do spożycia na surowo. Liście kaliny są również efektowne, osiągając od 7 do 10 cm długości i 8 cm szerokości, z zieloną barwą i wyraźnymi unerwieniami. Są one delikatne w dotyku, pokryte delikatnym meszkiem. Uprawa kaliny wymaga pewnej staranności, gdyż roślina ta jest dość wymagająca.

Jak uprawiać kalinę koralową?

Na posadzenie kaliny koralowej zaleca się dwa dogodne terminy: pierwszy wiosną, a drugi jesienią. Przed rozpoczęciem procesu uprawy istotne jest odpowiednie przygotowanie gleby. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie obornika. Lokalizacja, gdzie planujemy umieścić roślinę, powinna być dobrze oświetlona słonecznym światłem, co sprzyja jej prawidłowemu wzrostowi. Możliwe są również miejsca półcieniste, jednak należy liczyć się z potencjalnie mniejszym rozwojem krzewu. Należy unikać miejsc z nadmierną wilgocią, które mogą sprzyjać występowaniu chorób grzybowych. W celu ochrony przed nimi - warto regularnie stosować opryski.

Nawożenie rośliny raz w roku, dostarczające potas i fosfor, jest również niezbędne do jej zdrowego wzrostu. Kalina koralowa jest wrażliwa na niedobór wody, dlatego regularne podlewanie, szczególnie w upalne dni, nawet dwa razy dziennie, jest kluczowe. Cięcie jest kolejnym ważnym aspektem pielęgnacyjnym, choć niekoniecznie wymaganym. Jeśli zdecydujemy się na ten zabieg raz w roku, po zakończeniu kwitnienia, to wspomoże to przyszłe owocowanie. W przypadku wystąpienia chorób usuwanie chorych pędów jest również zalecane.

Zastosowania kaliny koralowej

Kalina koralowa ma kilka zastosowań:

Kalina koralowa jest ceniona za efektowne kwitnienie, jesienne przebarwienia liści oraz dekoracyjne owoce. Stanowi piękny element aranżacji ogrodowych, szczególnie w kompozycjach naturalistycznych i rustykalnych. Roślina lecznicza: Kora kaliny koralowej wykazuje działanie przeciwskurczowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Stosuje się ją w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, moczowego i oddechowego. Z kwiatów i owoców można przygotowywać napary o działaniu uspokajającym i łagodzącym objawy przeziębienia.

Kora kaliny koralowej wykazuje działanie przeciwskurczowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Stosuje się ją w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, moczowego i oddechowego. Z kwiatów i owoców można przygotowywać napary o działaniu uspokajającym i łagodzącym objawy przeziębienia. Roślina jadalna: Z owoców kaliny koralowej można przygotowywać przetwory, takie jak soki, syropy, dżemy, kompoty i wina. Owoce nadają się również do suszenia i wykorzystywania jako dodatek do herbat.

Zielarze szczególnie cenili owoce, które przetwarzali na napary lub odwary ze względu na bogactwo aktywnych substancji. W surowcach z kaliny można wyróżnić wiele związków biologicznie aktywnych, takich jak flawonoidy (takie jak kwercetyna, astragalina, amantaflavon, kemferol), garbniki, triterpeny, kumaryny (np. skopoletyna, eskuletyna), olejek eteryczny, substancje gorzkie oraz kwasy organiczne. Owoce kaliny koralowej są szczególnie bogate w witaminy C, E oraz różne minerały. Ekstrakty z kaliny koralowej wykazują właściwości rozkurczające mięśnie gładkie (w tym macicy), przeciwkrwotoczne, przeciwzapalne, hipotensyjne oraz moczopędne.