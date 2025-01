Boże Narodzenie już za nami, nastrój świąteczny powoli opada, podobnie jak igły na przystrojonych, znajdujących się w naszych domach choinkach. Czy można już ją rozebrać czy trzeba czekać do uroczystości Trzech Króli. Co mówi tradycja na temat tego, do kiedy można trzymać choinkę w domu?