Oprysk ze skrzypu polnego to skuteczny i bezpieczny sposób na utrzymanie zdrowych i pięknych roślin w ogrodzie. Jest to naturalna alternatywa dla chemicznych środków ochrony roślin, która nie szkodzi środowisku. Oprysk ze skrzypu polnego można stosować jako profilaktykę lub w celu zwalczania już istniejących szkodników i chorób.

Właściwości skrzypu polnego

Skrzyp polny jest bogaty w krzemionkę, która wzmacnia ściany komórkowe roślin, zwiększając ich odporność na uszkodzenia mechaniczne, choroby i szkodniki. Ponadto zawiera flawonoidy, kwasy organiczne oraz sole mineralne, które korzystnie wpływają na ogólną kondycję roślin.

Na co stosować oprysk ze skrzypu polnego?

Oprysk ze skrzypu polnego jest skuteczny w walce z mszycami, przędziorkami, tarcznikami i roztoczami. Ponadto pomaga zwalczać zarazę ziemniaczaną na pomidorach, mączniaka, zgniliznę, rdzę oraz kędzierzawość liści. Można go stosować na wiele różnych roślin, w tym na pomidory i ogórki, które są szczególnie narażone na choroby grzybowe.

Zbiory skrzypu polnego

Najlepiej zbierać skrzyp wczesnym latem, gdy roślina jest w pełni dojrzała. Ważne jest, aby zbierać rośliny z czystych miejsc, z dala od dróg i terenów przemysłowych. Jeśli chcemy wykorzystywać skrzyp nie tylko w sezonie, ale przez cały rok należy zebrane rośliny dokładnie wysuszyć w przewiewnym miejscu, chroniąc je przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Jak przygotować oprysk ze skrzypu polnego?

Przygotowanie oprysku ze skrzypu polnego jest bardzo proste. Składniki, które będą potrzebne to:

około 100 gramów skrzypu polnego

1 litr wody (możemy wykorzystać deszczówkę).

Do przygotowania roztworu wykorzystujemy tylko zielone części skrzypu. Roślinę należy posiekać na drobne kawałki lub zmielić. Następnie zanurzamy skrzyp w zimnej wodzie i odstawić na 24 godziny. Po tym czasie roztwór ulegnie fermentacji. Potem mieszankę trzeba gotować przez około 20 minut. Po wystudzeniu przelewamy wywar do butelki ze spryskiwaczem. By zwiększyć przyczepność oprysku do roślin, można dodać do niego kilka kropli płynu do mycia naczyń.

Jak stosować oprysk ze skrzypu polnego?

Przed użyciem oprysku należy wykonać test na małej części rośliny, aby sprawdzić, czy nie powoduje on niepożądanej reakcji. Oprysk ze skrzypu polnego najlepiej stosować w chłodne i wilgotne dni, rano lub wieczorem. Należy dokładnie opryskać zarówno liście, jak i łodygi roślin. Zabieg można powtarzać co około 10 dni, w zależności od potrzeb. Ważne jest, by po przygotowaniu od razu zużyć cały preparat, ponieważ szybko traci on swoje właściwości.