Chwila nieuwagi często sprawia, że patelnia po gotowaniu jest tłusta i widnieją na nim "ślady zbrodni'" w postaci przypaleń. Wyczyszczenie jej staje się wówczas wyzwaniem. Odkładanie tego "na potem" sprawia, że przypalenia i zabrudzenia zasychają i jeszcze ciężej jest je usunąć.

Jak doczyścić przypaloną patelnię?

Często w takiej sytuacji sięgamy po środki chemiczne, które nie tylko bardzo dużo kosztują, ale też bywa, że szkodzą naszemu zdrowiu i nie do końca dają sobie radę z powstałymi zabrudzeniami i przypaleniami. Istnieje jednak pewien domowy sposób, by nasza patelnia odzyskała z powrotem blask.

Sposobem, który pomoże w pozbyciu się tłuszczu i przypaleń z patelni jest domowy trik z wykorzystaniem reklamówki i kilku składników. Wystarczy włożyć do niej patelnię i dodać mieszankę produktów do czyszczenia.

Domowy sposób na przypalenia. Reklamówka i tych kilka produktów

Do jej przygotowania potrzebne będą: szklanka Coli, dwie łyżki sody oczyszczonej, dwie łyżki płynu do mycia naczyń, dwie łyżki nabłyszczacza do zmywarki i łyżka soli. Wystarczy wrzucić je do wysokiego naczynia i wymieszać. Potem przelać do butelki z atomizerem lub dziubkiem. Do reklamówki z patelnią wlewamy przygotowany roztwór. Należy upewnić się, że cała zabrudzona powierzchnia została nim oblana.

Jak doczyścić przypalenia?

Reklamówkę trzeba zawiązać i odstawić na co najmniej godzinę. Po tym czasie trzeba wyjąć patelnię z reklamówki i wyszorować druciakiem pod bieżącą wodą, zwracając uwagę na to, z czego nasz sprzęt jest wykonany. Jeśli to patelnia ceramiczna albo z teflonu, trzeba to robić delikatnie. Tłuszcz i przypalenia dzięki trikowi z reklamówką powinny zejść bez problemu a patelnia lśnić dawnym blaskiem.