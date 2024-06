Reklama

Niepozorne czarne kropki, które często mylone są z zabrudzeniami, to w rzeczywistości odchody pluskiew. Owady te żywią się krwią, a ich odchody pozostawiają charakterystyczne ślady. Można je znaleźć na pościeli, materacu, ścianach, a nawet meblach.

Skąd wiedzieć, że to pluskwy?

Oprócz czarnych plamek, istnieje kilka innych oznak, które mogą świadczyć o obecności pluskiew:

Ugryzienia. Pluskwy żywią się krwią, a ich ukąszenia często pozostawiają swędzące, czerwone ślady na skórze.

Wylinki. Pluskwy zrzucają swoje pancerzyki w miarę wzrostu, które można znaleźć w pobliżu ich kryjówek.

Jaja. Pluskwy składają jaja w ustronnych miejscach, takich jak szczeliny w meblach czy za listwami przypodłogowymi.

Nieprzyjemny zapach. Duża liczba pluskiew może wydzielać słodkawy, nieprzyjemny zapach.

GIS ostrzega przed zakupem starych mebli

Główny Inspektorat Sanitarny zwraca uwagę, że wybór mebli z drugiej ręki może sprowadzić do naszego mieszkania plagę pluskiew i karaluchów.

"Meble z drugiej ręki? To tani i ekologiczny sposób, żeby odnowić mieszkanie i znaleźć prawdziwe perełki. Niestety, czasami to też sposób na zaproszenie do domu niechcianych gości. Uważaj na pluskwy, karaluchy i pleśń" - czytamy w komunikacie GIS.

Dlatego przed zakupem używanych mebli, GIS zaleca dokładne sprawdzenie:

Szczelin i szwów w tapicerce. To ulubione kryjówki pluskiew.Pęknięć i łączeń drewnianych elementów. Mogą tam ukrywać się jaja owadów.Wilgotności. Wilgotne meble mogą sprzyjać rozwojowi pleśni.

Co robić, jeśli podejrzewasz pluskwy?

Jeśli zauważysz którykolwiek z powyższych objawów, nie zwlekaj. Pluskwy rozmnażają się bardzo szybko, dlatego ważne jest, aby podjąć natychmiastowe działania.

Dokładnie sprawdź swój dom. Przeszukaj dokładnie wszystkie zakamarki, szczególnie w okolicach łóżka, mebli tapicerowanych i listew przypodłogowych.Skontaktuj się z profesjonalistami. Zwalczanie pluskiew jest trudne i często wymaga specjalistycznej wiedzy oraz środków. Najlepiej zgłosić się do firmy zajmującej się dezynsekcją.Postępuj zgodnie z zaleceniami. Specjaliści doradzą, jak przygotować mieszkanie do dezynsekcji oraz jakie środki ostrożności podjąć po zabiegu.

Pamiętaj, że ignorowanie problemu pluskiew może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i utrudnić ich późniejsze zwalczenie. Dlatego ważne jest, aby działać szybko i skutecznie.