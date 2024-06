Kamień w czajniku: Skąd się bierze?

Korzystając z czajnika (czy to elektrycznego czy też tradycyjnego) prędzej czy później zetkniemy się z problemem kamienia. Gromadzący się kamienny osad nie tylko pogarsza smak wody, ale także często wpływa na wydajność i stan urządzenia. W tym artykule przedstawiamy skuteczne domowe metody usuwania kamienia z czajnika. Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki, jak skutecznie usunąć kamienny osad. Podpowiemy także,jak zapobiec wystąpieniu tego problemu w przyszłości?

Kamień, który pojawia się w naszym czajniku to tzw. kamieńkotłowy. To osad związków chemicznych zawartych w wodzie, takich jak sole: węglan magnezu i węglan wapnia. Osad ten wytrąca się z wody podczas jej ogrzewania. Problem wytrącającego się kamienia kotłowego dotyczy szczególnie sytuacji, w których mamy do czynienia z twardą wodą.A twarda woda to taka, która zawiera dużo jonów wapnia i magnezu. Kamień wytrącający się podczas gotowania odkłada się na ściankach czajnika, tworząc biały twardy osad.

Dlaczego trzeba usuwać kamień z czajnika?

Osad kamienny nie tylko szpeci – czajnik z dużą ilością kamienia wygląda po prostu nieestetycznie. Kamień także źle wpływa na działanie różnych domowych urządzeń. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do ich trwałego zniszczenia. Poza tym kamienny osad obecny w czajniku i wodzie pitnej niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Dlatego też ważne jest, by go regularnie usuwać, zanim wytrąci się go zbyt dużo. Narastający kamień może także trwale uszkodzić powierzchnię czajnika, w wyniku czego sprzęt nie będzie nadawał się do użytku.

Biorąc się za odkamienianie czajnika, warto postawić na jego regularne czyszczenie. Bowiem świeży kamienny osad najłatwiej usunąć, w przeciwieństwie do silnego, starszego nalotu. Aby rozwiązać problemkamienia, możemy skorzystać z gotowych środków chemicznych takich jak odkamieniacze. Możemy także wykorzystaćsprawdzone domowe sposoby.

Domowe sposoby na usunięcie kamienia z czajnika bez użycia octu

Roztwór wody i octu to jeden z najpopularniejszych i bardzo skutecznych sposobów usuwania kamienia. Jest to sposób znany od lat i niezwykle skuteczny. Jeśli jednak chcemy odkamienić czajnik, nie używając octu, to mamy do wyboru inne równie dobre sposoby.

Kwasek cytrynowy i woda. Do odkamieniania czajnika możemy również zastosować kwasek cytrynowy. Wystarczy wsypać małą saszetkę kwasku cytrynowego do czajnika – zalecana jest ilość 2-5 łyżeczek kwasku zależnie od pojemności czajnika. Całość zalewamy wodą i zagotowujemy. Taką mieszaninę pozostawiamy w urządzeniu na kilka godzin. Następnie dokładnie wypłukujemy czajnik i kilka razy zagotowujemy w nim czystą wodę - po to, aby pozbyć się pozostałości roztworu.

Coca-Cola. Ten znany od lat, popularny napój gazowany znakomicie sprawdza się w przypadku usuwania kamienia kotłowego. Znakomicie poradzi sobie z osadem w czajniku. A to wszystko dzięki zawartemu w nim kwasowi fosforowemu. Wystarczy nam 1 puszka napoju. Wlewamy jej zawartość do czajnika, dolewamy wody i zagotowujemy. Taki roztwór pozostawiamy na kilka minut. Po czym opróżniamy czajnik i dokładnie wypłukujemy. Możemy także po prostu wlać do czajnika puszkę coli, do tego w razie potrzeby dodać wody. I tak pozostawić go na noc. Rano osadu nie będzie.

Proszek do pieczenia. Do czajnika z wrzątkiem wsypujemy saszetkę proszku do pieczenia. Taki roztwór możemy zostawić na kilkanaście minut lub odstawić nawet na kilka godzin. Po tym czasie roztwór wylewamy a czajnik dokładnie myjemy.