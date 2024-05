Większość ludzi uznaje mrówki za nieszkodliwe, a chęć pozbycia się ich tłumaczy głównie względami estetycznymi. Choć taki punkt widzenia ma swoją rację, to jednak gdy mówimy o bakteriach przenoszonych przez mrówki, nie jest to już tak jednoznaczne.

Z tych powodów musisz uważać na mrówki

Mrówki mogą być nosicielami różnych bakterii, takich jak gronkowiec czy Klebsiella, a także innych patogenów, które mogą zostać przeniesione na produkty spożywcze w naszych domach. Ponadto, gdy brakuje im jedzenia, mogą nawet ugryźć człowieka, pozostawiając na skórze niewielki, miejscowy ślad.

Jak i czym odstraszyć mrówki?

Skutecznym rozwiązaniem przeciwko mrówkom w mieszkaniu czy domu jest zastosowanie boraksu. Ten związek chemiczny, znany także jako sól kwasu borowego, powszechnie wykorzystywany jest do lutowania oraz spawania metali, ale może również posłużyć jako środek wybielający. Aby skorzystać z boraksu w walce z mrówkami, należy wymieszać go z wodą oraz słodkim dodatkiem, takim jak cukier lub miód, aby przyciągnąć owady. Alternatywnie, można połączyć boraks z masłem orzechowym, które zainteresuje mrówki, natomiast boraks zadziała na nie zabójczo.

Aby odstraszyć mrówki, możesz także użyć sody oczyszczonej. Wystarczy, że zmieszasz sodę pół na pół z cukrem pudrem. Możesz dodać odrobinę wody, aby soda miała formę pasty, niesypkiego proszku. Warto zaznaczyć, że tak samo, jak soda, zadziała proszek do pieczenia.

W walce z mrówkami przydatny może być także ocet. Aby pozbyć się mrówek z domu, należy przetrzeć miejsca, z których wychodzą wilgotnym wacikiem nasączonym octem spirytusowym lub jabłkowym. Można również dodać kroplę olejku miętowego do 30 ml octu. Ocet eliminuje ślady zapachowe mrówek i utrudnia im powrót do gniazda. Dodatkowo jego zapach działa na nie odstraszająco. Jeśli ocet trafi do gniazda, odstraszy mrówki. Te, które są poza gniazdem, również nie będą mogły do niego powrócić. Podobnie działa sok z cytryny.

Umyj tym podłogę, a pozbędziesz się mrówek

W marketach dostępne są specjalne środki, które mają odstraszyć mrówki z domu, lecz ich głównym składnikiem są zazwyczaj substancje chemiczne, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się tych insektów, nie korzystając z takich preparatów.

Podczas mycia podłogi warto dodać do wody odrobinę soku z cytryny. Dzięki temu nasze mieszkanie będzie pachniało świeżym cytrusem, a mrówki nie będą się do niego zapuszczać. To dlatego, że te owady nie znoszą kwaśnych ani gorzkich zapachów i unikają miejsc, gdzie takie aromaty są obecne.