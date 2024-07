Kwiaty lawendy jej największą ozdobą

Lawenda to roślina, która znana jest przede wszystkim ze swojego atrakcyjnego wyglądu i pięknego zapachu. Ten ostatni ma właściwości uspokajające i relaksujące. Lawenda posiada wiele związków, które wykazują korzystne właściwości dla naszego zdrowia.

Największą ozdobą lawendy, a także jej surowcem zielarskim, są drobne i liczne kwiaty zazwyczaj fioletowe, ale czasami też różowe lub białe. Wyrastają na szczytach łodyg w formie kwiatostanu przypominającego swoim kształtem kłos. Lawenda w naszym kraju zaczyna kwitnąć w czerwcu lub lipcu w zależności od odmiany oraz regionu kraju i pogody. Jej kwiaty rozwijają się stopniowo i nieregularnie.

Do czego można wykorzystać lawendę?

Lawenda stanowi wyjątkową ozdobę ogrodu, z którego dodatkowo odstrasza komary. Roślinę tę można dodawać do potraw, a także przygotowywać z niej napary. Nadaje się do wytwarzania olejków eterycznych, mydeł czy świec zapachowych. Jej ususzone kwiaty można też dorzucać do kąpieli, która stanie się dzięki temu wyjątkowo odprężająca. Można zrobić z niej także aromatyczne saszetki idealne do umieszczenia w szafach z ubraniami w celu odstraszania moli. Ususzone bukiety kwiatów lawendy są też piękną ozdobą każdego wnętrza.

Kiedy ścinać lawendę?

Jeżeli chcemy cieszyć się zapachem i właściwościami lawendy przez kolejne miesiące, musimy najpierw ją ściąć i wysuszyć. Kiedy ścinać lawendę i jak ją suszyć?

Lawendę, którą planujemy wysuszyć, powinniśmy zebrać w lipcu lub sierpniu. Dokładny termin zależny jest od konkretnej odmiany lawendy i okresu, w którym kwitnie. Najlepiej ścinać lawendę przed jej całkowitym rozkwitem. Idealnie kiedy duża część kwiatów pozostaje jeszcze w formie pączków. W tym momencie roślina posiada najwięcej olejków eterycznych i jest najbardziej wartościowa. Jeśli zostanie ścięta zbyt późno, jej kwiaty będą osypywać się podczas suszenia.

Okazuje się jednak, że sama faza rozkwitu, w której znajduje się lawenda, nie jest jedynym ważnym czynnikiem przy jej ścinaniu. Równie istotna jest pora dnia, w której wykonujemy tę czynność. Lawendę na susz należy zbierać w południe. Wówczas pachnie najbardziej intensywnie, a dodatkowo obeschła już na niej poranna rosa. Pozbawiona wilgoci nie zacznie pleśnieć w trakcie suszenia.

Jeśli chcemy długi czas cieszyć się lawendą i jej właściwościami, powinniśmy ścinać ją we właściwy sposób. Nie możemy jej łamać i rwać. Ścinać lawendę powinno się ostrym i czystym sekatorem. Dzięki temu uchronimy roślinę przed ewentualnym zainfekowaniem chorobami.

Jak suszyć lawendę?

Po zebraniu lawendy musimy przystąpić do jej suszenia. Jak suszyć lawendę? W pierwszej kolejności zebrane gałązki podzielić musimy na niewielkie bukieciki, których łodyżki zawiązane będą wstążeczkami. Tak przygotowana lawenda gotowa jest do suszenia. Wystarczy teraz powiesić ją "do góry nogami" we właściwym miejscu. Powinno być ono przede wszystkim przewiewne, suche, zacienione i niezbyt ciepłe. Idealne miejsca to więc strychy czy spiżarnie.

W żadnym wypadku nie powinniśmy suszyć lawendy na słońcu, ponieważ z tego powodu traci swój zapach i kolor, a także część właściwości. Ważne jest także zachowanie odstępów pomiędzy poszczególnymi bukiecikami lawendy. Powinny one wynosić ok. 15-20 cm. Jeśli będą wisiały zbyt gęsto, nie będzie to sprzyjało odpowiedniemu suszeniu.

Suszenie lawendy w sprzyjających warunkach trwa około dwóch tygodni. Kiedy już jest sucha, kwiaty należy obrać z łodyżek. Następnie należy przechowywać je w zależności od ich przeznaczenia. Te wykorzystywane w kuchni lub do celów leczniczych powinniśmy trzymać w szczelnie zamkniętym słoiku z ciemnego szkła. Jeśli natomiast ususzona lawenda ma służyć do celów zapachowych, najlepiej jeżeli umieścimy ją w materiałowych woreczkach.