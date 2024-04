Glicynie potrafią osiągnąć nawet do 10 metrów wysokości. Pędy, na których pojawiają się kwiaty, potrzebują podpory w postaci palików, pergoli, ściany albo balustrady. Wisteria cudownie przyozdobi pachnącym i „kwietnym wodospadem” Twój balkon albo wejście do domu. Co zrobić, żeby okazale rozkwitła już w maju? Poznaj kilka podpowiedzi dotyczących uprawy tej niebanalnej rośliny.

Wisteria – długowieczny okaz idealny do twojego ogrodu

Zapierające dech w piersiach glicynie trafiły do Europy z Azji. Pierwotnie uprawiano je w Chinach i Japonii. Rośliny z gatunku bobowatych z powodzeniem mogą być hodowane także w Polsce. Niektóre okazy potrafią przeżyć nawet 100 lat, dlatego można je często spotkać przy starych dworkach i zabytkowych zabudowaniach. Wisteria przypomina swoim wyglądem polską akację. Pachnie tak samo mocno i zachwyca okazałymi kiściami kwiatów, które przypominają zwisające winogrona.

Gdzie posadzić glicynię?

Najlepszym miejscem dla glicynii jest południowo-wschodnia ekspozycja. Roślina pochodzi z krajów o umiarkowanym klimacie, dlatego najlepiej będzie rosła w słonecznych częściach ogrodu. Jej pędy, gdy zaczynają kwitnąć, stają się dosyć ciężkie, dlatego znajdź dla wisterii solidną podporę – np. altankę, pergolę albo ścianę, po której będzie mogła się wspinać.

Najlepiej kupić gotową sadzonkę i przenieść ją do żyznego gruntu po ustaniu wiosennych przymrozków. Glicynię można wyhodować także z nasion. Trwa to jednak dosyć długo i nie daje gwarancji, że roślina zakwitnie. Pamiętaj, że wisteria lubi się rozrastać, dlatego powinna mieć zapewnione miejsce do tego, aby mogła swobodnie wypuszczać nowe pędy.

Jak dbać o wisterię?

Roślinę należy regularnie podlewać. Raz do roku (najlepiej jesienią) można ją zasilić nawozem w postaci obornika albo kompostu, aby wzmocnić korzenie przed zimą. Młode sadzonki warto okryć słomą, aby uchronić je przed mrozem. Wiosną wystarczy podsypać wisterię nawozem długo działającym oraz pousuwać suche i uszkodzone gałązki.

Jeżeli zauważysz, że wisteria ma zbyt dużo pędów, można je przyciąć o 15-20 cm. Jest to nawet wskazane, aby mogła w sezonie lepiej kwitnąć. Przygotuj się też, że glicynia nieco śmieci w ogrodzie. Po przekwitnięciu zrzuca kwiaty, tworząc fioletowy dywan na trawniku.

Co robić, jeżeli wisteria nie chce kwitnąć?

Jeżeli masz wisterię pod domem, ale pędy nie chcą kwitnąć, jest na to sposób. Wystarczy wczesną wiosną przyciąć jej korzenie. Gdy roślina ma do 5 lat, wbij szpadel w promieniu około 40 cm od głównego pędu. Przy starszych okazach zachowaj około metrową odległość. Glicynia po takim zabiegu powinna odżyć.